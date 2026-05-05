◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）

入るのか、入らないのか。３回１死一、二塁。戸郷が投じた真ん中への１３３キロフォークボールをとらえたヤクルト・鈴木叶捕手（２０）は全力で走り出した。「入るかわからなかったですけど、走っていたら入ったので」。視線の先の左翼席に放物線が伸びていった。プロ３年目で飛び出した初本塁打。「本当にうれしかったです」と目尻を下げた。

強肩強打で将来の正捕手と期待されていたが今季、初めて開幕１軍入りを果たし、この日は「３番・捕手」で先発。ここまで奥川とは３試合でバッテリーを組んだが未勝利。「何とか先に点を取ってあげようという気持ちが強かったです」。守りでも好リードで引っ張った。「まずは守備からだと思っています」。ベンチにはノートを持ち込んで相手打者の特長、試合の内容などを書き込む。ファーム時代からの習慣がしっかりと役立っている。

誕生日の２００６年３月２１日は侍ジャパンがＷＢＣで初優勝を決めた日。両親が「夢を叶（かな）えてほしい」と「叶」と命名した。チームは１２球団最速で２０勝に到達。リーグ優勝、日本一を果たした９７年以来２９年ぶりの好スタートだ。「まだまだ先は長いですけど、一戦一戦全力で戦っていきます」と鈴木叶。２０歳の新星がチームの、ファンの夢を叶える。（秋本 正己）

◆鈴木 叶（すずき・きょう）２００６年３月２１日、静岡・掛川市生まれ。２０歳。常葉大菊川では３年春にセンバツ出場。２３年ドラフト４位でヤクルトに入団し、２４年６月１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では球団の高卒新人捕手として７０年ぶりとなる先発出場を果たし、勝利打点を記録した。１８１センチ、８１キロ。右投右打。今季年俸は６００万円。