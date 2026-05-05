【「無自覚な天才魔導具師はのんびり暮らしたい」7巻】 5月5日 発売 価格：770円

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双葉社は、マンガ「無自覚な天才魔導具師はのんびり暮らしたい」の7巻を5月5日に発売する。価格は770円。

本作は日之影ソラ氏による小説を原作としたコミカライズ作品。不遇な天才魔導具師・フレアを主人公とした異世界お仕事ラブファンタジーとなっている。

7巻には第31話～第35話のエピソードを収録。「この世から呪いをなくしたい」というネロの悲願を叶えるべく、フレアとユリウスは魔導具師の隠れ里へ。“時を遡る魔導具”の発明に挑戦するなかで、新たな呪いの道具を発見する。

【「無自覚な天才魔導具師はのんびり暮らしたい」7巻あらすじ】

「この世から呪いをなくしたい」

そんなネロの悲願を叶えるべく、

フレアとユリウスは手がかりを求めて魔導具師の隠れ里を訪れる。

そこは、かつてのネロの妻・セレンが作った里だった。

ネロとセレン、2人の過去を知ったフレアたちは、“時を遡る魔導具”の発明に挑む！

しかし、その過程で新たな呪いの道具を発見し……。

フレアが魔導具師人生、最大の難題にぶつかる第7巻！



