福岡県内に待望の「星野リゾート」が初進出！ 2026年7月24日、北九州市の歴史ある観光地・門司港レトロ地区に、若い世代や友人同士の旅に最適なホテル「BEB5門司港 by 星野リゾート」がオープンします。

最大の魅力は、JR鹿児島本線「門司港駅」から徒歩約4分という好立地と、全119室が関門海峡を望む「海峡ビュー」であること。最上階のインフィニティ大浴場やセルフロウリュ可能なサウナ客室、さらには国際貿易港の歴史を食で楽しむ「多国籍麺ビュッフェ」など、従来の門司港観光を「日帰り」から「滞在型」へと変える、遊び心満載のコンテンツが揃います。鉄道旅の拠点としても、サウナ愛好家の目的地としても見逃せない、2026年夏最注目のスポットを徹底解説します。

門司港レトロ地区に誕生する「BEB5門司港」

北九州市と下関市を結ぶ、関門海峡の関門橋

「BEB5門司港」は、JR鹿児島本線「門司港駅」から徒歩約4分の立地。歴史的な街並みが残る門司港レトロ地区に位置し、ノスタルジックな雰囲気が漂う港町です。関門海峡のダイナミックな景色を余すところなく堪能できる、絶好のロケーションが魅力です。

ホテルの周辺環境は、過去の記事で紹介しています。

【参考】星野リゾート福岡県初進出！ 門司港レトロ「BEB5門司港」は全室海峡ビュー＆24時間ラウンジ完備の新ホテル（7/24開業）（※2026年2月掲載） https://tetsudo-ch.com/13020968.html

福岡初進出！「居酒屋以上 旅未満」の自由な滞在

「BEB5門司港」

「BEB5門司港」は、星野リゾートが展開する「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」を掲げるブランド。福岡県内では記念すべき初の星野リゾート施設となります。

パブリックスペース「TAMARIBA」の過ごし方イメージ

仲間と24時間自由に過ごせるパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」を中心に、ルールや時間に縛られない新しい旅のスタイルを提案します。

全室海峡ビューの客室

119の客室は全室、関門海峡に面したオーシャンビュー。室内のクッションやアートワークには北九州の伝統工芸「小倉織」が取り入れ、海峡の雄大な景色と小倉織の上質な質感が調和。窓際の「くつろぎ寝台」から行き交う船を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。

絶景サウナにインフィニティ風呂も！

海峡を望む半露天大浴場

「BEB5門司港」の目玉の一つが、最上階に位置する「半露天大浴場」。海と湯船が溶け合うようなインフィニティデザインが採用されており、夕暮れ時から夜にかけては対岸・下関の夜景や関門橋のライトアップを独占できる特等席です。

「テラスつき海峡サウナルーム」内のサウナ室

さらに注目したいのが、特別な客室「テラスつき海峡サウナルーム」。室内に本格的なドライサウナが完備されており、好きな時にセルフロウリュを楽しむことができます。

バルコニーの「ととのいスペース」

バルコニーには水風呂と外気浴用のチェアも用意されており、潮風を感じながら“ととのう”体験は、まさにここだけの贅沢。サウナの後はそのままベッドに飛び込めるという、BEBらしい自由な過ごし方が叶います。

自分好みにアレンジ！「Noodle Bar Buffet」

数種類の麺やスープ、トッピングをカスタマイズできる「Noodle Bar Buffet」

食事の楽しみも見逃せません。レストランのコンセプトは、かつて国際貿易港として栄えた門司港の歴史を背景にした「Noodle Bar Buffet（ヌードルバー・ビュッフェ）」。

日本やアジア各国の多彩な麺料理を、自分好みのトッピングやスープで自由にカスタマイズできる体験型のビュッフェです。何通りもの組み合わせから自分だけの一杯を作り上げるワクワク感は、友人同士や家族での会話も弾みそう。朝食には焼き立てのフレンチトースト、夕食にはライブキッチンで提供されるステーキなど、海峡の絶景と共にボリューム満点の食事を満喫できます。

門司港の美しい景色と、星野リゾートBEBブランドならではの「ゆるさ」が融合した「BEB5門司港」。特にサウナ好きや、絶景を楽しみながら仲間とワイワイ過ごしたい人にとって、2026年の夏休みに宿泊したい有力候補となるのではないでしょうか。関門海峡を眺めながらの“ルーズな滞在”を、この機会に計画してみませんか？

（画像：星野リゾート）

鉄道チャンネル編集部

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