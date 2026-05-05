子どもに幸せになってほしい。子どもにいい学校に入って、いい成績を取って、いい大学、いい就職をしてほしい――でも、それは本当に子どもにとって幸せなのだろうか？ 書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）では、神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「自分の感情や欲望に振り回されずに生きる方法」を、脳科学・心理学・哲学の視点から解説。子育てに関する章では、親の理想を押しつけずに、子どもの成長を見守る方法を紹介している。本書の発売を記念してライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「呪い」のように繰り返された母の口ぐせ

「いい大学に入って、いい会社に入って、いい人と結婚しなさい」

それが、母の口ぐせだった。

そして、私自身も疑問を持つこともなく、そういうものだと思って生きてきた。

ただ、言われるたびに、どこか息が詰まる感覚はあった。けれど、それが何なのかはうまく言葉にできなかった。

30歳を過ぎたころ、結婚しろと言われることが急に増えた。

「じゃあ、フリーターの人でもいいの？」

と、少し意地悪く聞いてみたが、「それはだめ」と返された。

私が好きな相手なら、それでいいのではないか。

そこまで踏み込まれることに、少し戸惑った。

娘に苦労してほしくない、という気持ちなのだろう。

それでも、どこか親の体裁のためにも思えた。

ワースト1：「あなたのため」が「自分のため」にすり替わっている

神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍するキム・ソクチェ氏は、著書『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』でこう述べている。

「親が『全部あなたのためにやっていることよ』と言うとき、その“あなた”が自分自身になっていないかを振り返る必要があります」――本書より

子どもの成績や進路は、親のプライドと直結しやすい。

「あなたのため」という言葉が、いつの間にか「親である私のため」であったり、「世間体のため」にすり替わっていることもある。

もちろん親は心から子どものことを思っている。

むしろ愛情があるからこそ、踏み込んでくる。

それが厄介で、受け取る側も簡単には怒れない。

怒れないまま、ただ違和感を抱え続けることになる。

そして、その違和感の正体がわかったところで、親への感情が整理されるわけでも、関係が変わるわけでもない。

子どもは「親の延長」ではない

ある女友だちの話を聞いたとき、同じ構造だと思った。

彼女の旦那さんは、彼女の親との同居を選び、やがて子どもも生まれた。

それでも母親からは「婿の稼ぎが」という言葉が出てくるという。

傍から見れば、十分すぎるほど恵まれた環境なのに、一体何を求めているのだろう。

友人の母も私の母も、きっと同じだ。

娘の幸せを願っての言葉だったのだろう。

母親にもっと「私の気持ち」を聞いてほしかった

そういえば、私は母から「私にとっての幸せ」を一度も聞かれたことがない。

どんな人生なら満足なのか。

何が好きで、何をしたいのか。

そう問いかけられることもなく、「私の気持ち」はいつも置き去りにされてきた気がする。

そして気づけば、何を基準にして生きればいいのか、わからなくなっていた。

「子どもの気持ち」にもっと心を寄せて

子どもは、親の延長ではない。本書は、そんな当たり前を改めて教えてくれる。

その上で、子どもにどう接すればいいかの方法をこう指南してくれている。

「今日からでも、ぜひ、子どもが好きな活動を一緒に行い、彼らの興味のあることや本音に耳を傾けてください。そして『あなたがどんな大人になるのか楽しみだ』と伝えてください。そのひとことが、子どもの自己肯定感を育て、健やかなマインドセットを形づくる種になります。」――本書より

子を持つ親であれば、子どもに「あなたのために」と言いそうになったとき、一度立ち止まってみてもいいかもしれない。

「子どもの気持ち」を決めつけるのではなく、子ども本人に聞いてみる。

それだけでも、親子関係のあり方は少し変わってくるだろう。

（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』に関する特別投稿です）