プロ野球セ・リーグは4日、各地で3試合が行われました。

中日が阪神から今季初勝利。3点を追う初回、福永裕基選手のタイムリーや細川成也選手の3ランで逆転に成功します。投げては中西聖輝投手が7回3失点9奪三振でプロ初勝利。またチームとしても今季6戦全敗だった阪神から初勝利です。敗れた阪神は先発の門別啓人投手が5回5失点で今季1敗目です。

ヤクルトは20歳の鈴木叶選手が躍動して巨人に勝利。3回、3番に入る鈴木選手が戸郷翔征投手からプロ初ホームランとなる3ランを放つと、5回にもレフトフェンス直撃のタイムリー二塁打で4打点の活躍。投げては奥川恭伸投手が6回1失点の投球をみせ、今季5試合で待望の1勝目です。敗れた巨人は今季初登板となった戸郷投手が5回5失点で黒星を喫しました。

DeNAは16安打11得点で広島に逆転勝利。4点を追う2回に5安打の集中打などで追いつくと、3回には勝又温史選手のタイムリーで勝ち越します。4回には度会隆輝選手、勝又選手のタイムリーや蝦名達夫選手の2ランなどで、一挙5得点。2試合連続の2桁得点で連勝です。敗れた広島は初回に坂倉将吾選手の満塁ホームランが飛び出しますが、大瀬良大地投手が3回途中6失点で降板となりました。

ヤクルトが両リーグ最速で20勝に到達。敗れた首位阪神とのゲーム差がなくなりました。巨人は3連敗で貯金が1へ。2連勝のDeNAが0.5ゲーム差に迫りました。広島は借金7に拡大。中日は今季10勝目で広島に1.5差へと迫りました。

＜4日のセ・リーグ結果＞

◆中日 7−3 阪神

勝利【中日】中西聖輝(1勝1敗)

敗戦【巨人】門別啓人(1敗)

本塁打【中日】細川成也4号、石伊雄太3号

◆ヤクルト 5−1 巨人

勝利【ヤクルト】奥川恭伸(1勝2敗)

敗戦【巨人】戸郷翔征(1敗)

本塁打【ヤクルト】鈴木叶1号

◆DeNA 11−8 広島勝利【DeNA】竹田祐(1勝2敗)敗戦【広島】大瀬良大地(2敗)セーブ【DeNA】山粼康晃(8S)本塁打【DeNA】蝦名達夫1号【広島】坂倉将吾4号、秋山翔吾2号、モンテロ4号