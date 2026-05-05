ウクライナへの侵略を続けるロシア国防省は４日、プーチン大統領の決定に基づき、８〜９日に一時停戦すると発表した。

９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたもので、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は６日から停戦する考えを表明した。ロシア、ウクライナともに自国の動きに同調するよう要求している。

露国防省はＳＮＳを通じた発表で、９日にモスクワの「赤の広場」で開催する軍事パレードなど記念式典の安全を確保するため、あらゆる措置を講じると強調した。ただ、ウクライナ側が式典を狙って攻撃した場合は、キーウ中心部に大規模なミサイル攻撃を加えると警告した。

一方、ゼレンスキー氏は４日、ＳＮＳで「記念日の祝賀よりも人命が大切だ」として、露側よりも早い６日午前０時から停戦を開始する意向を示した。

戦勝記念日に合わせた停戦は、４月２９日の電話会談でトランプ米大統領の提案を受けたプーチン氏が応じる用意があると表明した。

第２次大戦での勝利を祝うためモスクワで毎年開催される軍事パレードは今年、ウクライナの無人機攻撃などへの懸念から戦車やミサイルといった兵器の隊列が参加せず、縮小される見通しだ。