「日給1万2000円」のはずが初日から9000円… 5か月で25回も“現場に行っても仕事がない”無駄足出勤　激怒した男性

面接で聞いた条件と実際の待遇が違うことは珍しくない話だ。しかし仕事の指示までデタラメだったら話にならない。

三重県の50代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収350万円）は、過去に勤めていた警備会社での「終わってる」体験を明かした。

男性は面接で「ここの現場固定」と言われ、日給1万2000円という条件で入社したという。（文：篠原みつき）

「今日頼んでないよ」が「5ヶ月で25回ありました。3日連チャンの時も」

ところが、働き始めると「面接の話と全然違いました」という事態となる。

「日給で12000円と言われました。この現場固定でとの事でしたが初日から違う現場で日給9000円」

初日から条件が違う上に、会社側の手配ミスまで発生したようだ。

「話が違う中、様子見ながら？働いてましたが、『今日この現場に行ってください』と言われ行くと、現場で『今日頼んでないよ』と言われ、帰りました」

出勤したのに無駄足を食らうとは散々だが、さらに驚くべきは、この空振りの頻度である。

「こんな事が5ヶ月で25回ありました。3日連チャンの時も」

さすがに男性は会社に抗議したのだが……。

「『どうなってる？いい加減にしろ』と言うと、3日〜5日間干されて連休となった時もありました」

月に平均5回もこんな目にあえば、怒るのも当然だろう。しかし、正当な抗議に対するペナルティが「仕事を干す」とは悪質極まりない。そもそもこの会社は、自社の従業員のみならず、顧客との調整すらまともにできていなかったようだ。

「1人頼んでるのに3人行ったり」

「この会社では相手先でも警備頼んでも来たり来なかったり。3人頼んでるのに1人だったり、1人頼んでるのに3人行ったり。めちゃくちゃな会社でした」

従業員への扱いだけでなく、顧客に対する手配もこの杜撰さでは、いずれ会社の信用が尽きるのは目に見えている。

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