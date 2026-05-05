◆米大リーグ タイガース―レッドソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

２５、２５年と２年連続でサイ・ヤング賞を受賞したタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が４日（日本時間５日）、予定されていた本拠地・レッドソックス戦の先発を急きょ回避した。

複数の現地メディアによると、スクバルは左肘遊離体除去手術を受ける見込みとなったという。全治などは明らかになっていないものの、２、３か月離脱することは濃厚とみられ、今季中には復帰できる可能性は高い模様だ。

スクバルは３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも米国代表の一員として出場。１次ラウンドで１試合登板しただけだった。

２０年にタイガースでデビューした左腕は、２４年に急成長を遂げ、最多勝（１８勝）、最優秀防御率（２・３９）、最多奪三振（２２８Ｋ）でサイ・ヤング賞に輝いた。昨季も１３勝を挙げて、２年連続最優秀防御率となる２・２１をマークした。今季はここまで７登板で３勝２敗、防御率２・７０だった。今季終了後にはＦＡとなり、ＦＡ市場の目玉になることが予想されている。