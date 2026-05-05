「春季高校野球兵庫県大会・決勝、報徳学園７−１高砂」（４日、姫路ウインク球場）

報徳学園が決勝で高砂を７−１で下し、３年ぶり１２度目の春季兵庫大会優勝を果たした。打線は初回に４得点して主導権を握り、先発の沢田悠佑投手（３年）は３安打１３奪三振１失点完投。阪神・今朝丸を擁した２３年以来の頂点に輝き、近畿大会出場を決めた。

マウンドには沢田を中心に歓喜の輪ができた。昨年の秋季兵庫大会、東洋大姫路との準々決勝ではこの球場で２回２／３を４失点と苦しんだ左腕。成長した姿で頂点へ導いた。三回こそ１点を失ったが、崩れなかった。四回２死一、三塁のピンチは空振り三振で流れを渡さず。五回以降は無安打に抑えて１失点完投し、「ストライク先行できた」とうなずいた。

今大会は３回戦・神戸国際大付戦でも完投したが、２度目に意味がある。「１回だけじゃみんなにも認めてもらえないと思う。自信がつきました」と胸を張った。チームにとっても大きな１勝だ。同大会の優勝は阪神・今朝丸が２年生で決勝・滝川二戦に先発した２３年以来。２４年の選手権兵庫大会は優勝したが、昨年は春季、選手権ともに兵庫大会準優勝に終わっていた。

大角健二監督（４５）は「シルバーコレクターみたいになっちゃってましたので。それを払拭できたのはほっとしています」と笑顔で話した。チームは２３日に開幕する近畿大会へ挑む。「目指すのは夏の甲子園。そこを見越していったん解体して。しっかり抑えて勝って、より一層の自信と力をつけたい」。２年ぶりの甲子園出場へ、まだまだ成長していく。