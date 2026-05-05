ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」のミュージックビデオ（MV）の再生回数が1000万回を突破した。

略して「盛れミ」と称される同曲は昨年10月8日にリリース。MVは同9月1日に公開され、約8カ月で大台に到達した。

現在もSNSなどを中心に大バズり中で、「踊ってみた」などの関連動画の総再生回数は6億回を超えるなど、「盛れミ旋風」として一大ムーブメントが起きている。

記念すべき1000万回突破は、なんとコンサート中の出来事だった。Juice＝Juiceは4日、北海道札幌市の「Zepp Sapporo」で「Juice＝Juice LIVE TOUR 2026 UP TO 11」を開催。その2公演目、アンコール明けのMC中にスタッフからメンバーに「1000万回いきました！」とイヤモニを通じて伝えられたという。

リーダーの段原瑠々（24）はすぐさま、ステージ上からファンに「いいニュースがあります！」と報告。ファンも大歓声で「万歳三唱」が沸き起こった。

段原は「こうして1000万回という数字を聞くと、改めて実感するというか、この曲を通じてたくさんのJuice＝Juice Familyに出会えたことがとっても幸せです」と感謝のコメントで喜びを表した。