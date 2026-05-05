◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）

戸郷は投げる腕を今までよりも少し上げて、真っすぐの威力は１５１キロをマークするなど若干アップしたけれど、頼みのフォークの落ちが悪くなってしまった。初回の武岡こそストライクからボールになるフォークで三振を取れたが、あとはファウルにされたり、見極められたりしてしまう。

もともと真っすぐはそれほどコントロールがいいわけでもないし、この日もシュート回転したり、逆球も多かった。２、３年前なら打ち取れたはずが、フォークもストレートも簡単に打たれてしまって、自信を失い、疑心暗鬼になってしまっている感じだね。

どうすれば、いいかって？ フォークの握りを考えてみてはどうだろう。握力を強化する手もある。投げるテンポもゆっくりにして丁寧なピッチングを心がける。などと俺も何とか答えを出そうと考えていたんだが、正直言って困ってしまったよ。

首脳陣も同じだと思う。だとすれば、もう俺を含めて誰のアドバイスも聞かないで、自分で悩んで悩んで、はい上がるしかないんじゃないか。開き直って、自分の球は最高だと、思えるようになるまで、もがいてほしいね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）