声優の明坂聡美が入籍を報告「嘘みたいな話ではありますが…」　「ウマ娘」の実況役など

声優の明坂聡美が４日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。

明坂は「ご一読ください！！！！！」とポストし、直筆で記した結婚報告をアップ。「いつも応援して下さる皆様へ」と書き出し、「私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました。エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」とつづった。

お相手は明坂によると「声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達」の男性。酒好きな明坂も飲む量を「セーブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします」と伴侶を得て充実していることを明かした。さらに「声優としても、人としてもより一層成長していけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と締めくくった。同時にウェディングドレスを着た後ろ姿の写真も投稿した。

明坂は１月２日生まれで埼玉県出身。アニメ｢家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ｣（クローム髑髏）、「ウマ娘 プリティーダービー」（実況役）などが代表作。