「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）

速攻劇を演出だ。「１番・中堅」で出場した阪神・高寺望夢が任務遂行の一打。不動のリードオフマン・近本を欠く中、存在感を示した。

ドラフト１位・中西の立ち上がりを攻めた。初回先頭で、１ストライクからの外角スライダーを捉えて中前へ。２試合ぶりの安打で切り込み隊長としての役目を果たすと、前川の適時打で先制のホームを踏んだ。

プロ初の１番で先発出場した３日・巨人戦（甲子園）では４打数無安打だったが、この日は２四球を含め３出塁。４点ビハインドの九回１死でも７球粘って四球を選び意地を見せた。「最後もしっかり集中して。出塁という面ではできたかなと思います」と納得顔。ただ、チームが敗れただけに「凡退した打席を仕留められるように、しっかりやっていきたい」と満足はしなかった。

今季は２１試合に出場して打率．２５７、４打点、６得点。多くはないチャンスをものにして１軍に定着している。「１打席１打席、大切にやっていきたいです」。どんな仕事も全うし、チームに欠かせぬ存在となる。