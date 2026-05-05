「ファーム・西地区、阪神４−４広島」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

左上肢のコンディション不良で別メニュー調整していた阪神・元山飛優内野手が約１カ月半ぶりに実戦復帰。「６番・遊撃」でスタメン出場し「久々だったんで、楽しい気持ちもありました」と、逆襲に向けてグラウンドを駆けた。

喜びと不安が入り交じる初回の守備。いきなり打球が飛んできた。「そんな緊張するタイプじゃないんですけど、ちょっと緊張しましたもんね」。言葉とは裏腹に、名原の遊ゴロを落ち着いて処理。その後、六回に代打を送られるまで無失策で守り抜き「ほんま良かった、エラーしなくて」と胸をなで下ろした。

ただ、安堵（あんど）の表情は瞬時に「打てなかったのが悔しいですね」と反省の色に変わった。打席では２打数無安打に終わり「絶対打つぞと思っていたので。パワー不足、技術不足でしたね」と落胆した。

昨年西武を戦力外となり、新天地で勝負をかける今、実戦復帰を喜んでいるだけではいられない。「アピール期間を１カ月ちょっと、減らしてしまったんで。もう急いでというか、そういう気持ちです」。ＧＷのＳＧＬで再出発した内野のユーティリティープレーヤーは静かに誓った。