「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）

鮮やかな“イケヤマジック”を繰り出した。ヤクルトは打線の組み替えがズバッとはまって快勝。日本一になった１９９７年以来、２９年ぶりの両リーグ２０勝一番乗りとなり、池山隆寛監督は「まだまだゴールは先ですけどね」と語りつつ、笑みがこぼれた。

若武者が躍動した。三回１死一、二塁。３番の高卒３年目・鈴木叶捕手が戸郷のフォークを捉え、左翼席にプロ１号となる先制３ランだ。２０歳は「入るか分からなかったんですけど、走りながら入ったので本当にうれしかったです」と初々しい。五回には適時二塁打を放ち、今季初４番の２３歳・内山も適時打で続いた。

成長を促すため打線にメスを入れた。開幕当初の３番は、捕手が座る打順の“定位置”だった。最近はサンタナや増田を３番に据えていたが、４試合ぶり「３番・捕手」に戻した。「（鈴木叶が）調子を落としていたので。もう一回、３番に置いたら気持ちもしっかりするかなと思いまして。うまく仕事してくれた」と指揮官は目を細める。

若い選手が多いだけにのびのびプレーできる環境づくりにも取り組んでいる。「出た選手がいいところをアピールしながら、しっかり打つ、守る、走るっていうところはやってくださいと言ってます。出た選手が思い切ってプレーしているからこそ勝っている」と明かす。ツバメ軍団は首位・阪神とゲーム差なしの２位。「一戦一戦、また頑張っていきます」。必死に前を向いて戦う。

◆９７年のヤクルト両リーグ一番乗り ５月１５日中日戦（金沢）でヤクルトは、７−３で快勝し１２球団最速で２０勝に到達した。現監督の池山は５番・三塁でフル出場。２点を追う四回に先頭で二塁打を放ち、逆転の足がかりを作る。九回には中犠飛で駄目押し点を挙げた。ヤクルトはこの勢いを維持し、野村克也監督時代では最後のリーグ優勝、日本一を達成。池山は１８本塁打を放ち、立役者となった。