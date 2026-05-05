◇セ・リーグ 中日7―3阪神（2026年5月4日 バンテリンD）

聖輝、プロ初勝利、本当におめでとう。

小さい時から負けず嫌いでした。小学校に入るタイミングで、4歳上の長男の背中を追いかけて野球を始めました。いつも「お兄ちゃんに負けたくない」と頑張っていました。

素直な性格です。中学2年の時、クラブチームで叱られたことがありました。自分の練習を終えて先輩と話している姿がサボっていると映ったそうで、お仕置きで1カ月トイレ掃除。落ち込むかなと思ったら、次の日には自分から「トイレ掃除してくるわー」って。切り替えが早く、いろんなことも受け入れて反省できる子でした。

先日、電話した時のことです。チームが苦しい状況で重圧も凄いだろうし、“甘えた”ですから弱音をこぼすと思っていましたが、「どうにかするしかないねん」と頼もしかった。いつまでも子供と思っていましたが、大人になったなあと母親としてグッとくるものがありました。これまでの指導者の方々、野球と出合えたおかげだと感謝しています。

子供にはケガをしてほしくないのが一番です。一日も長くプレーし、多くの方から温かい拍手を送られる存在になってください。

▼中西の父・あざみさん 初回に取られた3点が最後まで響かないといいなと祈るような気持ちで見ていました。ホッとした気持ちとうれしかった気持ちが一番です。