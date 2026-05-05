◇パ・リーグ オリックス3―0ロッテ（2026年5月4日 京セラD大阪）

“オリのゆうちゃみ”が、「オリっこ」に笑顔を届けた。3年目右腕・高島が7回5安打無失点の快投でキャリアハイの3勝目。チーム今季最多タイの貯金7、開幕から京セラドームでのロッテ戦4連勝に貢献した。

「去年は（3、4月で）2勝して、そこから1勝もできなかったので。壁を越えられたかな」

毎年恒例の球団イベント「Bsオリっこデー」として開催され、選手はニックネームユニホームを着用。昨年のファン感謝イベントでタイトル・ゆうちゃみに扮し、爆笑をかっさらった「ティーチャミ」の名を背負ってマウンドで躍動した。「ファン感でのいいイメージを、しっかり思い出してもらえたと思います」。白い歯をのぞかせ、好投の余韻に浸った。

今春のオープン戦で154キロを計測し、自己最速を2キロ更新。同学年の椋木とオフに大阪・舞洲でメディシンボールやチューブを使用したウエートトレーニングに取り組み続けた成果を発揮し、この日も最速153キロを計測した。「いろんな選手がやっているメニューを見て取り入れた」。成長を遂げ、オリックスを除くパ全5球団から勝利。チームは2位・ソフトバンクと2・5ゲーム差に広げた。

首位をキープする先発陣の中で存在感を放つ右腕は「僕ら中堅ぐらいの年代が引っ張っていかないといけない」と開幕前の誓いを果たすために腕を振り続ける。 （阪井 日向）