◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目だ。５５スイングで２２本が柵越えだった。

大谷は、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦で３安打を放ち、その後は打者として出場した４試合連続で安打がなく、１９打席連続無安打が続いている。スタメン出場した試合で４戦連続安打が出ないのはメジャー移籍後自己ワーストタイで、１９打席連続無安打もドジャース移籍後ワーストに並んでいる。

大谷は通常、レギュラーシーズン中は室内の打撃ケージで調整して試合に臨むのがルーチン。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）中はレギュラーシーズン前とあって調整の意味も含めて試合前にフリー打撃を行っていたが、レギュラーシーズン開幕後は今季、１度しか行っていなかった。

試合前にフリー打撃を行うのは、室内では確認できない打球の飛ぶ感触を確かめる意味合いが強く、１９打席連続で安打が出ていないことから打撃フォームなどを試行錯誤している模様だ。

この日の試合前には、３、４月度の月間ＭＶＰを自身初となる投手部門で受賞した大谷。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、ここまで投手としては５登板で２勝１敗、防御率０・６０という圧巻の成績を残した。開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手となった。

一方で打者としては打率２割４分６厘、６本塁打、１３打点とまだ本調子には至っていない。例年の大谷は５、６月にかけて調子を上げてくる。フリー打撃を行ってもこれまでは３０スイング前後が多かったが、５５スイングは異例の多さ。復調へ向けて大谷がもがいている。