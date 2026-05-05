「日本のスターが退団か」ドイツ王者の26歳DF、まさかの２年で放出報道に韓国メディアが驚き！イングランド移籍の可能性「日本最高のDFになると期待されていたが…」
ブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンの伊藤洋輝は、加入１年目の昨シーズンに続いて今季も怪我に悩まされ、コンスタントな出場機会を得られなかった。現在は出番を得ているものの、今夏に放出される可能性が取り沙汰されている。
『Sports Boom』は先日、「バイエルンのフロントは、イトウを『売却リスト』に載せてはいない。だが、新たなスカッド再構築のために、オファーに対してかなり前向きだ」と報じた。実際、いずれもプレミアリーグのブライトン、リーズ、ウェストハムなどが獲得に関心を持っているという。
この報道に韓国のメディアも反応。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「キム・ミンジェのチームメイト、ついにバイエルンを退団か。かつての『日本のスター』伊藤がプレミアリーグへ移籍？」と見出しを打ち、「伊藤がバイエルンを退団する見込みだ」と報じた。
「伊藤はかつて日本最高のDFになると期待されていたが、バイエルンでのキャリアは当初から波乱含みだった。2024-25シーズンの開幕前、彼はシュツットガルトからバイエルンに3000万ユーロという巨額の移籍金で加入し、バイエルンの『今夏最初の補強選手』として華々しく登場したが、プレシーズン中に中足骨骨折という致命的な挫折を味わうことになった。長期離脱から復帰した後も、度重なる怪我に苦しみ、苦難の道を歩み続けた」
同メディアは「最終的にバイエルンは、頻繁な負傷による伊藤の『出場機会の少なさ』を財政的なリスクとみなしている。ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノがCBのレギュラーとして定着し、キム・ミンジェが控えを務める状況で、ヴァンサン・コンパニ監督の構想における伊藤の立場は徐々に縮小しているようだ」と続けている。
「2028年まで続く長期契約のため、バイエルンが交渉で優位に立っているものの、伊藤自身も出場機会を強く望んでいるため、移籍交渉は本格化すると予想される」
26歳の日本代表DFはドイツ王者を２年で退団するのか。今夏の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
『Sports Boom』は先日、「バイエルンのフロントは、イトウを『売却リスト』に載せてはいない。だが、新たなスカッド再構築のために、オファーに対してかなり前向きだ」と報じた。実際、いずれもプレミアリーグのブライトン、リーズ、ウェストハムなどが獲得に関心を持っているという。
「伊藤はかつて日本最高のDFになると期待されていたが、バイエルンでのキャリアは当初から波乱含みだった。2024-25シーズンの開幕前、彼はシュツットガルトからバイエルンに3000万ユーロという巨額の移籍金で加入し、バイエルンの『今夏最初の補強選手』として華々しく登場したが、プレシーズン中に中足骨骨折という致命的な挫折を味わうことになった。長期離脱から復帰した後も、度重なる怪我に苦しみ、苦難の道を歩み続けた」
同メディアは「最終的にバイエルンは、頻繁な負傷による伊藤の『出場機会の少なさ』を財政的なリスクとみなしている。ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノがCBのレギュラーとして定着し、キム・ミンジェが控えを務める状況で、ヴァンサン・コンパニ監督の構想における伊藤の立場は徐々に縮小しているようだ」と続けている。
「2028年まで続く長期契約のため、バイエルンが交渉で優位に立っているものの、伊藤自身も出場機会を強く望んでいるため、移籍交渉は本格化すると予想される」
26歳の日本代表DFはドイツ王者を２年で退団するのか。今夏の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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