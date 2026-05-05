俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手が足らずてんてこ舞い。竹中半兵衛（菅田将暉）から子飼いの家臣を増やすべきだと助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告には平野長泰と片桐且元の姿。三成を加え、3人が初登場。高虎は第15話（4月19日）以来3週ぶりの再登場となる。

平野長泰は「賤ヶ岳の戦い」（1583年・天正11年）で功績を挙げた「賤ヶ岳の七本槍」の一人。2016年の大河「真田丸」で近藤芳正が演じた。

今回演じるのは俳優の西山潤（27）。TBS日曜劇場「ドラゴン桜」（21年）「VIVANT」や連続テレビ小説「あんぱん」（劇中ミュージカルのヤルセ・ナカス役）などで活躍している。

片桐且元も「賤ヶ岳の七本槍」の一人。「大坂の陣」の契機の一つとなった「方広寺鐘銘事件」（1614年・慶長19年）は、豊臣秀長と豊臣秀吉の没後。「真田丸」で小林隆、23年「どうする家康」で川島潤哉が演じた。

今回演じるのは俳優の長友郁真（32）。フジテレビ「教場2」Netflix「地面師たち」など数々の作品を彩る若きバイプレーヤーだ。

SNS上には「麗しい石田三成」「いよいよ、のちの豊臣政権の主要ブレーンとなる人が続々」などの声。新章開幕に期待が高まる。