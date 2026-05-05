世界情勢が混沌（こんとん）とし、先行きの不透明感が増している。

子供たちも未来に不安を抱いているに違いない。難しい時代だからこそ、自分で考え、行動できる人になってほしい。

きょうは「こどもの日」だ。子供たちの健やかな成長を、家庭や地域、社会全体で見守りたい。

ただ、心配な傾向がある。

シチズン時計が昨年、小学生の子供がいる共働き世帯に親子の会話時間を聞いたところ、父親、母親とも２０１２年より減少した。例えば、母親が平日に高学年の子供と話す時間は平均１時間２９分で、３０分も少なくなっていた。

一方、高学年の子供が平日に自宅でスマートフォンを使う時間は平均２時間を超えていた。会話の減少について、シチズンは「スマホの普及で、親子が同じ空間にいながら、別々に行動する時間が増えたため」と分析している。

親子の会話は、子供の豊かな人間性や情操を育む。その会話の時間が、スマホの画面を見つめる時間に奪われているとしたら、考え直す必要がありそうだ。

友達との会話も心もとない。放課後、友達らと公園に集まりながら、言葉も交わさず、横一列に座って通信型のゲームをしている子供たちをよく見かける。

小学生に「楽しいと感じる時」を尋ねたら、「友達とのおしゃべり」よりも「ゲーム」の方が多かったという調査結果もある。

小学生は高学年になると、半数以上がＬＩＮＥを使っているとされる。直接話すより、ＬＩＮＥでメッセージを送った方が楽だという子供も多いようだ。

友達と直接言葉を交わすことは軋轢（あつれき）を生むこともあるが、互いの理解を深め、コミュニケーション能力を高めるのに欠かせない。

親や友達は、最も身近な社会の一員である。そうした他者との会話は、自分という存在を客観的に見つめ、社会についても考えるきっかけになるはずだ。

「正しいとは何か」など、素朴な疑問に向き合う「こどもの哲学」が注目されている。答えが一つではない問いを考える試みで、１９７０年代に米国で始まった。

最近は、小学校の道徳や総合学習の授業にも取り入れられている。東京都内のＮＰＯがイベントを開いているほか、自治体が講座を開設する例もある。

こどもの日は、入場が無料になる博物館や美術館がある。親や友達と一緒に足を運び、会話を楽しみながら、あれこれ考えてみるのもいいのではないか。