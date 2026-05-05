激変した国際情勢や、１０年前は想定していなかった課題を踏まえ、高市首相が日本の外交構想を時代に合った内容に改めたことは評価したい。

２０１６年に安倍首相が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」の構想に、経済安全保障施策などを高市首相が肉付けした。

この新たな構想を具体化し、関係国の理解を得ていくことが重要だ。また、構想を基に、同志国の拡大にも取り組む必要がある。

高市首相がベトナムと豪州を訪問した。ベトナム首相との会談では、人工知能（ＡＩ）や先端技術の開発で連携する方針で一致した。ベトナムの原油調達を日本が支援することも確認した。

ホルムズ海峡の封鎖に伴うエネルギー危機を受け、政府は先月、アジア各国に総額約１兆６０００億円の金融支援を行う方針を決めた。ベトナムなどで製造されている、石油由来の医療物資などを安定的に確保する狙いがある。

今回の支援はその第１弾だ。

具体的には、ベトナムの国営製油所に日本が政府系機関を通じて保険を提供し、代金回収を保証することで製油所の信用を高め、ベトナムが中東などから原油を円滑に調達できるようにする。着実に実施し、両国関係を深めたい。

ベトナム訪問で注目を集めたのが、首相が現地の大学で行った外交演説である。首相は「自由で開かれたインド太平洋」構想を「進化」させることで、「地域全体が強く豊かになる」と強調した。

新たな施策として、日本とアジア各国で重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強化に取り組む考えを示した。名指しは避けたが、中国がレアアース（希土類）の輸出規制によって経済的威圧を強めていることが念頭にある。

また、海底ケーブルや衛星通信の整備を今後、日本の支援の軸に据えると強調した。中長期的には、アジア全体で原油備蓄・放出システムを構築する意向も示した。

首相が表明した施策はいずれも日本の積極姿勢を示す内容だ。新たな構想が地域全体の安定や繁栄を目指したものであると、丁寧に説き続けていかねばならない。

一方、日豪首脳会談では、サイバー分野などでの安全保障協力を一層深めていく方針を確認した。高市首相は会談で「日豪は、いわば準同盟国の関係を築いている」と述べたという。

日豪両国は近年、護衛艦の共同開発など安保協力を進めている。この関係をテコに日米豪印など多国間の協力も強化すべきだ。