厚生労働省は、更年期障害などの心身に不調がある女性を支援する体制作りを２０２６年度に始める。

早期に相談を受け付け、医療機関を紹介できる仕組みを各地域で作るため、モデル事業を実施して全国への拡大を目指す。

５０歳前後で更年期障害が起きるとほてりや動悸（どうき）などの症状が表れ、仕事や生活に支障が出る人もいる。医療機関で治療が可能だが、症状を自覚する５０歳代の女性のうち、受診しているのは５人に１人にとどまるとの報告がある。

月経や、その前の期間に起きる頭痛や腹痛、いらいら感といった症状で悩み続ける女性も多い。腹痛や腰痛があっても受診せず、不妊の原因となる子宮内膜症が悪化する場合もある。

厚労省は、都道府県や市町村からモデルとなる地域４か所を公募で選定する。各地域で自治体を中心に医療機関や薬局、企業などが連携し、不調に悩む女性から相談を受け、必要に応じて適切な医療機関を本人に紹介する仕組みをつくる。

女性が相談先をスムーズに見つけたり、受診の必要性に気づけたりできるようにする狙いがある。各地域は相談窓口の場所や更年期障害への対応法など健康維持に関する情報について、ウェブサイトとＳＮＳなどで発信する。厚労省は、各地域でうまくいった事例を整理し、他の地域の参考にしてもらう予定だ。

高市首相は２５年１０月の所信表明演説で、女性特有の病気への対応に取り組む姿勢を示した。