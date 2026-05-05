引退会見後「初」…舞い込んだりくりゅう最新情報に驚き「マジで豪華すぎ」「これは見ないと」
11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん、木原龍一さんが超人気バンドと共演する。4日、番組公式Xが告知すると、ファンから歓喜の声が相次いだ。
4月17日にSNSで現役引退を表明し、同28日には引退会見を開いた“りくりゅう”の2人。今後はプロスケーターとしての活動や指導者の道も模索する中、最新情報が届いた。
超人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」がMCを務めるTBS系「テレビ×ミセス」の公式Xが4日に更新され、「次回のお知らせ 5/11(月)よる8時55分から ゲストは五輪金メダリスト 【 #りくりゅう ペア 】」と告知した。
4月27日にもXで発表されていたが、再びの投稿。夢の共演にX上のファンも歓喜を抑えきれない。
「りくりゅうめちゃ応援してるし、ミセスと共演してくれるの嬉しすぎてテンションおかしい」
「来週が待ち遠しい」
「まじで豪華すぎね？？？？？？？？？？？」
「りくりゅうペアも？これは見ないと」
番組Xによると、2人は引退会見後初めてのバラエティ出演。「名物【巨大ジェンガ】で華麗なリフト披露」としている。
（THE ANSWER編集部）