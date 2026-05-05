11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん、木原龍一さんが超人気バンドと共演する。4日、番組公式Xが告知すると、ファンから歓喜の声が相次いだ。

4月17日にSNSで現役引退を表明し、同28日には引退会見を開いた“りくりゅう”の2人。今後はプロスケーターとしての活動や指導者の道も模索する中、最新情報が届いた。

超人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」がMCを務めるTBS系「テレビ×ミセス」の公式Xが4日に更新され、「次回のお知らせ 5/11(月)よる8時55分から ゲストは五輪金メダリスト 【 #りくりゅう ペア 】」と告知した。

4月27日にもXで発表されていたが、再びの投稿。夢の共演にX上のファンも歓喜を抑えきれない。

「りくりゅうめちゃ応援してるし、ミセスと共演してくれるの嬉しすぎてテンションおかしい」

「来週が待ち遠しい」

「まじで豪華すぎね？？？？？？？？？？？」

「りくりゅうペアも？これは見ないと」

番組Xによると、2人は引退会見後初めてのバラエティ出演。「名物【巨大ジェンガ】で華麗なリフト披露」としている。



（THE ANSWER編集部）