ヒット曲「翼の折れたエンジェル」で知られるシンガー・ソングライターの中村あゆみ（５９）がオーガナイザーを務める音楽フェス「Ｓｕｐｅｒ Ｌａｄｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２６―ＳＥＡＳＯＮ５―」が、１０日に東京・渋谷のＮＨＫホールで開催される。

コロナ禍で奮闘するママたちを応援する目的で２０２１年にスタート。５回目を数える今年は「頑張る家族を応援する！」をテーマに相川七瀬（５１）、ｈｉｔｏｍｉ（５０）、土屋アンナ（４２）の常連組に、大黒摩季（５６）、一青窈（４９）、小柳ゆき（４４）を加えた７組がラインアップされた。

中村は新たなテーマの設定に「赤ちゃんを産みたくても産めない人、婚期を逃してしまった人、さまざまな事情の人たちがいる。頑張る女性に線引きをしてはいけないなって。（今年は）母性、母なる愛、大きな愛を届けるフェスにしようと決めました」。直々にオファーし、口説き落とした豪華布陣には「濃いメンバーでしょ（笑）。メインを張れるような人たちが音楽のバトンをつないでいくから、相乗効果があると思うの。１人目のパフォーマンスを見てセカンドが燃える。セカンドを見たサードがもっと燃える。彼女たちの持つ一番の武器を３、４曲ステージで出してもらう。皆さんが聴いたことのある曲しかやりません。だから、始まりから終わりまで鳥肌が止まらないんじゃないかな」と自信を見せた。

第１、３、４回に出演した土屋はオファーを受けて即決した。「あゆみさんの行動力はすごい。（分け隔てなく）ウェルカムに接するし、懐が深い。包み込む温かさもある。一緒にいて楽しいし、元気になるので」と絶大な信頼を寄せる。

面倒見の良さには脱帽で「私が不調の時には『こうしなさい』『ここ行きなさい』『これ食べなさい』って。心のケアまでしてくれる。忙しいのに気にかけて連絡をくれて。お姉ちゃん、お母ちゃんのような存在」と感謝した。

パワーの源について、中村は「私自身バブルの時代の申し子だから（笑）。ミラーボールが回り続けるように、日々１００％出しきりたいの」とサラリ。エネルギッシュなステージになるのは間違いなさそうだ。（加茂 伸太郎）

〇…「Ｓｕｐｅｒ Ｌａｄｙ―」は偶然にも母の日の開催になる。たち上げの経緯を踏まえ、中村は「運命を感じますね」としみじみ。「（主催者として）“おまえ、やめるんじゃないよ”と言われている気がする。この形では２、３年続けたいですね。今年は（出演者同士の）コラボがあるのでお楽しみに」と予告した。土屋は「自分一人でやり続けていたら出会わない人たちと同じステージに立てる。あゆみさんが人生にチャンスをくれた。本気で歌って、本気で表現して、一流の人たちばかりだから楽しい」と心待ちにした。