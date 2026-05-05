◆パ・リーグ オリックス３―０ロッテ（４日・京セラドーム大阪）

オリックス・高島泰都投手（２６）が、端正なマスクを崩した。「フォークがしっかり決まり、ゴロでしっかり打ち取れたのが良かった」。８１球で自己最長に並ぶ７回を投げ、５安打無失点でキャリアハイ更新の３勝目。開幕から無傷の３連勝で、パでは唯一、白星のなかったロッテにも初めて土を付けた。

プロ２年目の２５年はロングリリーフで唯一無二の輝きを放ったが、先発では３、４月に挙げた２勝止まり。今季はスターターにこだわる理由があった。同学年で２３年ドラフト同期の古田島が、昨年９月に右肘をクリーニング手術。「やっぱり早く治してほしい。けがに効く神社はないかな？」と下調べを重ね、東大阪市にある石切神社のお守りを手渡した。

根底にあったのは「いつか僕が先発で投げて、コタがリリーフでつないでくれたらうれしい」と共通の目標。現在はファームで再調整中の盟友にも、この日の快投は届いたはずだ。

チームは今季３度目の完封勝ちで、最大タイの貯金７。「次は８回、９回を投げられるように」と視線をさらに上げた。社会人時代の所属にちなみ「王子から来た王子様」と女性ファンに人気の成長株。完全覚醒の時が来た。（南部 俊太）

〇…オリックスは「Ｂｓオリっこデー２０２６」として特別ユニフォームで戦った。背ネームを自身が考えたニックネームに変更。西川は「大阪府大阪市の港区が好き」と昨年から派生させた「ミナトクダンシ２」を着用し、６回に中前適時打。ドラフト４位の窪田は出場がなかったが、地元の北海道・由仁町で半世紀も愛される実家の人気ホルモン店にちなみ「トウキョウホルモン」を選んだ。