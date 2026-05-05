平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は5日目を迎える。準決勝の注目は11Rだ。

地元エース・郡司の奮起戦。ライン構成は深谷―郡司の南関勢、阿部―菅田の宮城勢、山崎―荒井の長崎勢、町田―松浦の広島勢、そして鈴木が単騎の細切れ戦になる。

山崎と町田の動きがいいだけに激戦が予想されるが、最終的に巻き返すのは実績上位の深谷とみた。郡司は深谷の動きに乗って抜け出す。山崎の仕掛け次第では長崎両者の上位独占も十分で＜3＞＝＜8＞が押さえ。松浦も町田次第で差はない。

＜1＞郡司浩平 深谷さんがいいペースで強かった。自分は道中で余裕がなかった。ここも深谷さん。

＜2＞菅田壱道 流れが見えていたし悪くないと思う。（阿部）拓真に任せる。

＜3＞荒井崇博 厳しい番組だね。（山崎）賢人へ。

＜4＞鈴木玄人 真杉君のおかげ。たまたま抜けただけなので慢心せず、気持ちを引き締める。単騎で自力自在。

＜5＞松浦悠士 1走目の方が良かったかな。気持ちに焦りもあった。もう少し余裕が欲しい。同県の（町田）太我へ。

＜6＞町田太我 番手勝負も覚悟したが、中野君が緩めてくれてラッキーだった。マイペースで先行できて感じは良かった。重いコンディションも自分には良かった。自力で。

＜7＞深谷知広 着以上に感触が良かった。風は感じたけどバンクが軽く感じるポイントもあった。（休養日の）いい過ごし方ができたんだと思う。自力で。

＜8＞山崎賢人 感覚は良かったが、もうワンテンポ早く行きたかった。自力で。

＜9＞阿部拓真 骨折明けでだましだましだけど、このレベルでも何とか戦えるかなという感じ。自力自在の総力戦。