エバートンvsマンチェスター・C スタメン発表
[5.4 プレミアリーグ第35節](Hill Dickinson Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 34 マーリン・ロール
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 19 タイリーク・ジョージ
監督
デイビッド・モイーズ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 34 マーリン・ロール
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 19 タイリーク・ジョージ
監督
デイビッド・モイーズ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります