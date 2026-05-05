[5.4 プレミアリーグ第35節](Hill Dickinson Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 34 マーリン・ロール

MF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 9 ベト

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

DF 2 ネイサン・パターソン

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 45 ハリソン・アームストロング

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 11 ティエルノ・バリー

FW 19 タイリーク・ジョージ

監督

デイビッド・モイーズ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります