飯塚オートの普通開催は準決勝4番勝負を終えた。9Rは久門徹が1着条件をクリア。田中正樹、田村治郎、浜野翼が押し切って1着獲り。最高ハンは森本優佑と岡部聡が2着で優出。吉田恵輔も動きは悪くない。優勝戦は久門に本命を託す。S速攻から後続を振り切る。

S速攻決める久門が中心。エンジン自体も悪くはない。ここから入念に合わせてペースに乗る。追い上げるのは森本。序盤の展開次第で逆転も。上向いた浜野も上位に食い込む。田村も怖い存在だ。

＜1＞吉田恵輔 セッティングを変えたけど重かった。軽くなるように調整し直す。タイヤは準決のもので行く予定。

＜2＞田中正樹 Sが良くて展開が良かった。そのままだけど晴れでも良かった。基本、エンジンはこのままでタイヤもまだ使える。

＜3＞浜野翼 キャブ調整していい方に向いた。乗っていて、すごく良かった。乗りやすい。足周りも大丈夫。微調整とタイヤはこれで行く予定。Sは練習します。

＜4＞久門徹 試走は車速に乗り切れてなかった。先はいいけど車が外に行くので開け遅れていた。もうひと回転上がれば止まりも良くなると思う。ヘッド周りを調整。

＜5＞田村治郎 レース後半は良かった。このままでいい。Sも前回と比べるといいと思う。クラッチ調整は考える。

＜6＞岡部聡 キャブを何回か扱ってセッティングは変えた。試走も出たし良かったけど、タイヤが良くてエンジンが生かされた部分もあった。キャブで反応するので、ここから少し調整。タイヤは準決のもので。

＜7＞森本優佑 エンジンはセッティングをやっていいと思う。欲を言えばもうひと回転上がれば。調整して乗ってみる。タイヤも乗って決める。