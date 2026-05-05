ボートレース若松のオール福岡支部による「スポーツニッポン杯GW特選競走」は5日目を迎える。強い向かい風が吹いた4日目は終日安定板を装着。8Rまでは2周戦で行われた。3勝オール3連対の岡村慶太が予選首位通過。相棒39号機を好足に仕立てており、準優11Rは逃げ濃厚とみる。10Rは本大会3連覇を狙う今井貴士を信頼。実戦足のいい石倉洋行を壁にしてソツなく逃げる。9Rは3日目から予選順位を一つ上げた篠崎元志のイン戦。瓜生正義との好勝負を制して優出一番乗りへ。

▽9R

＜1＞篠崎元志 普通。ペラをいろいろやっているが、あまり足に反応がない。乗り心地はそんなに気にはなっていない。

＜2＞瓜生正義 4日目は良かった。回って進むようになった。これなら安定板が外れてもいいと思う。

＜3＞平田忠則 スタート行けば何とか、という感じで追いつかれる感じはなかった。伸びては行っていない。安定板がつくと下がる感じはなかった。

＜4＞竹井貴史 行き足が良かったし今井選手よりも余裕があった。ペラが開くので、そこは気をつけたい。

＜5＞池永太 安定板がない方が反応がいい。安定板がつくと全部の足が落ちる。

＜6＞大庭元明 チルト3も試したが出足がさっぱりだったので05にした。これなら少し伸びるし、出足もレースできる範囲。

▽10R

＜1＞今井貴士 足は中堅ちょっとくらいあるんじゃないかな。いい人の次くらいはいっていると思う。乗り心地も問題ない。

＜2＞石倉洋行 ペラしかやってないが、2日目から良くなった。全体的に良くて上位の足はあると思う。

＜3＞塩田北斗 良くなってきている。これならバランス型で上位と言えるけど、何人か上の人はいる。

＜4＞水摩敦 エンジンがいいので全体的にいい。3日目くらいから様子がおかしかったので、それが最初に戻ったかな。上はいるかもしれないが上位にいる。

＜5＞江夏満 リングは戻したけど一緒。ペラもやってみたけどターンが良くなかったので、そのへんを調整しようと思う。

＜6＞木下大将 3日目はいいなと思ったが、4日目はそこまで感じなかった。でもスリットからは良かったし、いいところにはいる。

▽11R

＜1＞岡村慶太 4日目が一番調整を外していたが、それでも出ている。合った状態なら全部良くて負ける人はいないかな。

＜2＞奈須啓太 バランスが取れていい。乗り心地も問題ない。晴れて気圧も上がればちょうどいい。納得はいっている。

＜3＞岩崎正哉 足は悪くなくてレースはできる。数字以上には動いている。

＜4＞益田啓司 ゾーンに入ってきた感じはある。塩田選手にも良さそうに見えたと言われたので悪くないのかな。スタートが難しい。

＜5＞上原健次郎 スタートを行けばレースに参加できると思う。

＜6＞松井貫太 回ってからのつながりがいいし、波に負けていないから力強い。