セリエA 25/26の第35節 クレモネーゼとラツィオの試合が、5月5日01:30にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはアントニオ・ サナブリア（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。

21分、クレモネーゼが選手交代を行う。フェデリコ・バスキロット（DF）に代わりマッテオ・ビアンケッティ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

29分に試合が動く。クレモネーゼのロマーノ・フロリアーニ（DF）のアシストからフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）がゴールを決めてクレモネーゼが先制。

ここで前半が終了。1-0とクレモネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ラツィオは同時に2人を交代。パトリック（DF）、ダニエル・マルディーニ（FW）に代わりニコロ・ロベラ（MF）、タイアニ・ノスリン（FW）がピッチに入る。

53分ラツィオが同点に追いつく。タイアニ・ノスリン（FW）のアシストからグスタフ・イサクセン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

60分、ラツィオが選手交代を行う。マッティア・ザッカーニ（FW）からペドロ（FW）に交代した。

61分、クレモネーゼは同時に3人を交代。アルベルト・グラッシ（MF）、アレッシオ・ゼルビン（MF）、アントニオ・ サナブリア（FW）に代わりウォーレン・ボンド（MF）、マルティン・パジェロ（MF）、ジェイミー・バーディ（FW）がピッチに入る。

68分、クレモネーゼが選手交代を行う。ロマーノ・フロリアーニ（DF）からトンマーゾ・バルビエリ（DF）に交代した。

71分、ラツィオが選手交代を行う。ケネス・テーラー（MF）からフィサヨ・デーレバシル（MF）に交代した。

81分、ラツィオが選手交代を行う。グスタフ・イサクセン（FW）からブレ・ディア（FW）に交代した。

後半終了間際の90+2分ラツィオが逆転。ブレ・ディア（FW）のアシストからタイアニ・ノスリン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ラツィオが1-2で勝利した。

なお、クレモネーゼは76分にトンマーゾ・バルビエリ（DF）に、またラツィオは40分にオリバー・プロフストガード（DF）、88分にヌーノ・タバレス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-05 03:40:22 更新