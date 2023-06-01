大型連休を利用してベトナムとオーストラリアを訪問している高市総理は一連の日程を終え、きょう帰国します。訪問の成果について同行記者の報告です。

今回大きなテーマとなったのは、中東情勢を踏まえた経済安全保障への対応でした。

ベトナムとの首脳会談では、アジア各国が原油の確保に苦慮するなか、日本が調達に向けた金融支援をおこなうことで一致。日本にとっては石油由来の医療物資の安定供給につながるもので、足りない部分を補い合い、利益を最大化するという狙いがあります。

「準同盟国」と位置づけるオーストラリアとの会談でも経済安全保障協力に関する共同宣言を発表し、エネルギーや重要鉱物の供給網を強化することを確認しました。

高市総理

「互いの強靭性、自律性を高めて、地域全体でともに強く豊かになる、共通目標に向けた具体的な協力の推進について両国と一致することができた」

経済安全保障を通じて両国との絆をいっそう強固にした高市総理ですが、中東情勢が好転しない限り根本的な解決とはならず、引き続き外交努力が求められることになります。