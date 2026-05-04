キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

富山湾といえば、やっぱりホタルイカ。

旬は3月から5月。

ついに、この季節がやってきましたね。

今シーズンの富山湾は、例年になく熱い！

冬の王様「寒ブリ」が少し控えめだった分、今年のホタルイカは期待を裏切らない「超・豊漁」の予感です。

その期待値はもう、バク上がりを通り越して天井知らず。

そこで今回は、愛車ムーヴとともに走り回って見つけた、「最高のホタルイカに出会える！道の駅（＆魚の駅）」そんな鉄板スポットを厳選して紹介します。

（！）道の駅での車中泊は、休憩・仮眠目的での短時間利用が前提です。

各道の駅では、長時間の滞在やキャンプ行為（テーブル・椅子の設置、火気の使用など）を禁止している場合があります。

また、ゴミは必ず持ち帰り、夜間は静かに過ごすなど、他の利用者や施設、周辺の方々への配慮を心がけましょう。

車中泊を楽しむ皆さん一人ひとりのマナーが、今後も安心して利用できる環境づくりにつながります。

富山の“最強道の駅”で春を食べ尽くす

「富山湾の神秘」とも呼ばれるホタルイカ。

夜の海岸で青白く光る姿をすくい上げる「ホタルイカ掬い」は最高にエキサイティングです。

…とはいえ、相手は自然。

ボウズ（収穫ゼロ）も、決して珍しくありません。

でも、安心してください。

たとえ浜で一匹も掬えなかったとしても、富山には「絶対的な味方」がいます。

それが、最強の道の駅（＆魚の駅）です。

筆者は富山・石川を拠点に、軽自動車（ムーヴ）で19カ月にわたり車中泊生活を続けてきた、生粋の車中泊マニア。

地元の道の駅を知り尽くしていると言っても過言ではありません。

ぷりっぷりの茹でたて、コク深い沖漬け…。

春の富山を味わい尽くす準備はいいですか？

それでは、いってみましょう！

「道の駅 ウェーブパーク滑川」と「魚の駅 生地」

ホタルイカ料理を楽しめる「道の駅 ウェーブパーク滑川」

滑川の名産・ホタルイカを前面に押し出した道の駅です。

施設には、

・ホタルイカミュージアム

・レストラン「光彩」

・軽食「みちCafe wave」

・鮮物産展「カネツル砂子商店」

・「富山ふるさとセンター」

といった充実のラインナップが揃っています。

この道の駅の最大の魅力は、なんといってもホタルイカの料理の豊富さ。

レストラン「光彩」では、ホタルイカを使った定食が楽しめます。

ですが今回おすすめしたのは、カネツル砂子商店の「ホタルイカのしゃぶしゃぶ」です。

固形燃料のコンロでお湯を沸かし、ホタルイカをさっとしゃぶしゃぶ。

味ポンでいただくシンプルなスタイルですが、これが絶品。

・ホタルイカ21匹

・約2人前

・価格：1,500円

新鮮だからこそ臭みは一切なし。

ほろ苦い肝まで、丸ごと味わえます。

サクッと食べたい人には、軽食メニューもおすすめ。

なかでも、「ホタルイカバーガー」は、しっかり美味しい一品です。

道の駅 ウェーブパークなめりかわ

住所：富山県滑川市中川原410

駐車場：普通車156台

詳細はこちら▷道の駅 ウェーブパークなめりかわ

※ホタルイカシーズンの祝日昼間はかなり混雑

鮮魚が楽しめる「魚の駅 生地」

黒部市にある、くろべ漁業協同組合が運営する魚介特化の「魚の駅 生地」です。

ここは道の駅ではないので、車中泊はできません。

また、水曜日は定休日なのでご注意ください。

施設は大きく2つに分かれています。

・とれたて館：鮮魚や加工品の販売

・できたて館：食事処

その名の通り、「買う・食べる」どちらも楽しめるスポットです。

生地漁港では水揚げ量は多くないものの、ホタルイカも取り扱いがあります。

生・ボイルはもちろん、沖漬け・煮干しなどの加工品を取り扱っています。

今回は、黒部市の業者が製造したホタルイカの沖漬けを購入。

価格は税込み573円と手頃で、お土産にもぴったりです。

訪問時はホタルイカ料理の提供はありませんでしたが、取り扱いがある日には、

・刺身

・沖漬け

・天ぷら

・酢味噌和え

といったメニューが楽しめるとのこと。

この日は代わりに、刺身定食（1,500円）をいただきました。

ホタルイカ以外にも、白えびやカニ、牡蠣など富山らしい海の幸が充実しています。

魚の駅 生地

住所：富山県黒部市生地中区265

駐車場：普通車40台、第二駐車場あり

詳細はこちら▷魚の駅 生地

最寄りの車中泊スポット「道の駅 KOKO黒部」

比較的新しい道の駅で、日中は多くの人で賑わう人気スポットです。

ここでは魚介類も販売されていますが、干物や冷凍物が中心。

“その場で新鮮な魚を楽しむ”というよりは、お土産や持ち帰り向けのラインナップになっています。

夜間についてはまだ実際に車中泊したことはありませんが、立地的に考えると比較的落ち着いて過ごせると思われます。

実際に日曜日の早朝に訪れた際は、駐車場はかなり空いていました。

近くにはコンビニもいくつかあるので、夜遅くに到着しても食料の確保は問題なしです。

すぐ近くには、コンテナホテルや「FUROBAKKA」サウナに力を入れている入浴施設があります。

道の駅 KOKO黒部

住所：富山県黒部市堀切925番地1

トイレ：24時間利用可能

駐車場：普通車166台

道の駅 ウェーブパーク滑川からの距離：15.5km

道の駅 生地からの距離：2.4km

詳細はこちら▷道の駅 KOKO黒部

道の駅 氷見（ひみ番屋街）

富山県内でもトップクラスの来訪者を誇る「道の駅 氷見」。

一般的には「ひみ番屋街」の名前で知られている方が多いかもしれません。

氷見漁港ではホタルイカの水揚げはありませんが、滑川や新湊が近いので、新鮮なホタルイカは毎日入荷しています。

ただし、ホタルイカのメニューの充実度は「ウェーブパーク滑川」と比べるとやや控えめ。

・食事処「番屋亭」で、ホタルイカの沖漬けと甘露煮などを提供

といったラインナップです。

この道の駅の強みは、なんといっても魚種の豊富さ。

ホタルイカだけでなく、他の魚も一緒に楽しみたい人には最適な立ち寄りスポットです。

実際に購入したのは「地物寿司（530円）」。

このパックには、ホタルイカが入っていました。

手軽な価格で富山の味を楽しめるのが魅力です。

物販では刺身、ボイルはもちろん、沖漬け、塩辛、干物もあります。

また、「道の駅 氷見」では、車中泊も可能で、入浴施設が隣接しており、食事＋温泉も一カ所で完結できるのも大きな魅力です。

道の駅 氷見

住所：富山県氷見市北大町25-5

駐車場：普通車214台

詳細はこちら▷道の駅 氷見

能登食祭市場

能登旅行で一度は立ち寄りたい、定番観光スポット「能登食祭市場」です。

館内には、鮮魚や水産加工品をはじめ、輪島塗などの工芸品も並び、能登の魅力がぎゅっと詰まっています。

さらに、浜焼きコーナーなど飲食店も充実しており「買う・食べる・楽しむ」が一カ所で完結します。

ここでは、生・ボイルに加えて、干物系のホタルイカが多いのが特徴です。

もともと能登エリアは「もみいか」などの干物が多いこともあり、保存系の加工品が充実しています。

訪問時には、ホタルイカのお寿司（500円）を見つけました。

沖漬けを使用した濃厚な味わいでとても美味しかったです。

また、「能登食祭市場」は車中泊可能です。

近くには和倉温泉もあり、天然温泉が楽しめます。

能登食祭市場

住所：石川県七尾市府中町員外13-1

駐車場：普通車150台

トイレ：24時間利用可能

詳細はこちら▷能登食祭市場

地元民が教えるホタルイカを楽しむ方法

この記事を書いている2026年3月現在、ホタルイカは豊漁。

シーズンは5月まで続きますが、特におすすめなのは3～4月です。

ホタルイカの楽しみ方は、大きく分けて３つ。

・ホタルイカ掬い

・ホタルイカ料理を楽しむ

・ホタルイカ商品を買う

ホタルイカ掬いは、新月の夜が狙い目とされています。

ただし最近は、他県ナンバーの来訪者によるマナー問題も指摘されています。

ゴミの持ち帰りや騒音など、ルールを守って楽しみましょう。

食べるときの重要な注意点

自分で獲ったホタルイカの生食はNG。

寄生虫のリスクがあり、体調を崩す原因になります。

刺身で食べたい場合は、スーパーなどで販売されている「生食用（凍結処理済み）」の表示があるもののみにしましょう。

それ以外は、必ず加熱してから食べてください。

外食で楽しむなら

道の駅以外で気軽に味わうなら、以下がおすすめです。

・地元系の回転すし店

・個人経営の居酒屋

・漁師直営のお店

このあたりは、比較的高確率でホタルイカを扱っています。

車中飯派はスーパーが最強

車中飯で楽しむなら、地元スーパーの活用がおすすめ。

・営業時間：夜9時頃まで営業している店舗が多い

・価格：観光地より安く、驚くほどリーズナブル

主に販売されているのは、生と釜茹で（酢味噌付き）

夕方であれば比較的在庫はありますが、閉店間際は売り切れに注意です。

車中泊で楽しむおすすめレシピ

・ホタルイカのしゃぶしゃぶ

お湯にくぐらせてシンプルに。

味ぽんで食べるだけで絶品です。

※通常は目・くちばし・軟骨を取り除きますが、気にしなければそのままでもOK

・炊き込みごはん

お米と一緒に炊くだけで、旨みたっぷりの一品に。

・酢味噌和え

定番の酢味噌和えは、釜茹でホタルイカに付属の酢味噌をかけるだけ。

・ホタルイカのパスタ

菜の花と合わせてペペロンチーノ風に。

手軽で季節感も楽しめる人気メニューです。

まとめ

ホタルイカシーズンの富山・石川は、まさに春の主役。

3～5月の短い期間だからこそ、「掬う・食べる・買う」と、いろいろな楽しみ方があります。

さらに、車中泊を組み合わせれば、時間に縛られず、自分のペースでホタルイカを楽しめるのも大きな魅力。

富山には、ホタルイカを“確実に楽しませてくれる場所”が揃っています。

今年の春はぜひ、ホタルイカを目的に富山・石川へ。