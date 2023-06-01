デビュー44周年・中森明菜、通算43作目のアルバムTOP10入り【オリコンランキング】
中森明菜の最新アルバム『AKINA NOTE』が、5月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週0.9万枚を売り上げ、5位にランクイン。『ベスト・コレクション 〜ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス〜』（2024年5月13日付）以来、2年ぶりにTOP5入りした。
【動画】中森明菜「スローモーション -JAZZ-」歌唱映像
これで通算43作目のTOP10入りを記録し、女性アーティスト歴代5位の「アルバム通算TOP10入り作品数」記録【※1】を自己更新した。
本作は、デビュー44周年記念日となる2026年5月1日にリリースされたセルフカバーJAZZアルバム。「スローモーション」「北ウイング」「飾りじゃないのよ涙は」「ミ・アモーレ〔Meu amor e…〕」（最後の「e」=アキュート・アクセント付き）、「二人静」などのJAZZカバーバージョンが収録されている。
【※1】女性アーティストによる「アルバム通算TOP10入り作品数」／1位：浜崎あゆみ、松田聖子（54作）、3位：松任谷由実（53作）、4位：中島みゆき（50作）、5位：中森明菜（43作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】中森明菜「スローモーション -JAZZ-」歌唱映像
これで通算43作目のTOP10入りを記録し、女性アーティスト歴代5位の「アルバム通算TOP10入り作品数」記録【※1】を自己更新した。
【※1】女性アーティストによる「アルバム通算TOP10入り作品数」／1位：浜崎あゆみ、松田聖子（54作）、3位：松任谷由実（53作）、4位：中島みゆき（50作）、5位：中森明菜（43作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞