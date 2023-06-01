ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４１４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式4日（NY時間13:27）（日本時間02:27）
ダウ平均 49085.22（-414.05 -0.84%）
ナスダック 25076.11（-38.33 -0.15%）
CME日経平均先物 59560（大証終比：+140 +0.24%）
欧州株式4日終値
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.969（+0.091）
10年債 4.443（+0.073）
30年債 5.020（+0.061）
期待インフレ率 2.520（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（0.000）
カナダ 3.617（+0.090）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.24（+3.30 +3.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4537.90（-106.60 -2.30%）
ビットコイン（ドル）
80437.56（+1529.02 +1.94%）
（円建・参考値）
1264万4784円（+240362 +1.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49085.22（-414.05 -0.84%）
ナスダック 25076.11（-38.33 -0.15%）
CME日経平均先物 59560（大証終比：+140 +0.24%）
欧州株式4日終値
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.969（+0.091）
10年債 4.443（+0.073）
30年債 5.020（+0.061）
期待インフレ率 2.520（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（0.000）
カナダ 3.617（+0.090）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.24（+3.30 +3.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4537.90（-106.60 -2.30%）
ビットコイン（ドル）
80437.56（+1529.02 +1.94%）
（円建・参考値）
1264万4784円（+240362 +1.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ