NY株式4日（NY時間13:27）（日本時間02:27）
ダウ平均　　　49085.22（-414.05　-0.84%）
ナスダック　　　25076.11（-38.33　-0.15%）
CME日経平均先物　59560（大証終比：+140　+0.24%）

欧州株式4日終値
英ＦＴ100　　休み
独DAX　 23991.27（-301.11　-1.24%）
仏CAC40　 7976.12（-138.72　-1.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.969（+0.091）
10年債　 　4.443（+0.073）
30年債　 　5.020（+0.061）
期待インフレ率　 　2.520（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.087（+0.050）
英　国　　4.964（0.000）
カナダ　　3.617（+0.090）
豪　州　　4.980（-0.039）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.24（+3.30　+3.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4537.90（-106.60　-2.30%）

ビットコイン（ドル）
80437.56（+1529.02　+1.94%）
（円建・参考値）
1264万4784円（+240362　+1.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ