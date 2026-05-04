なぜかアカ抜けない原因は“シルエット”かも。ショートヘア、大人世代の見直しポイント
ショートヘアがアカ抜けて見えない原因として見落としやすいポイントの１つが“シルエット設計”。ショートは長さではなく、フォルムのバランスがそのまま印象に直結します。2026年春夏は、「軽さを出す」だけでなく“どこに高さ・丸み・抜けをつくるか”が鍵です。
丸みが溜まりすぎると、重く見える
やわらかさを出そうとして、全体に丸みを寄せすぎていませんか？フォルムの下側に重さが集まると、動きが出にくく、横から見たときにラインが詰まって見えやすくなります。
▲丸みの位置で印象が変わる。重さが下に溜まると詰まって見えやすい
大切なのは、丸みをなくすことではなく“抜けをつくること”。毛先に少しだけ逃げをつくることで、やわらかさを残しながら軽やかな印象に整います。
高さがないと、平面的に見える
トップや後頭部に高さがないと、シルエットは一気に平面的に見えてしまうでしょう。特に横顔では、後頭部の丸みが出ていないと“のっぺりした印象”につながりやすくなります。
▲トップと後頭部の高さで立体感に差が出る
今季は、無理に持ち上げるのではなく“流れの中で高さをつくる”のがポイント。レイヤーや毛流れを活かして自然にボリュームを出すことで、立体感のあるシルエットに仕上げるのがポイントです。
軽くしすぎると、まとまりがなくなる
軽さを出そうとして削りすぎると、シルエットは不安定に。特に毛先の密度が足りないと、ツヤも出にくく、結果として整って見えない印象に転んでしまいます。
ショートヘアはコンパクトだからこそ、“必要な密度を残す”ことが重要。厚みをベースに残しながら、表面だけに動きを加えることで、軽さとまとまりを両立させましょう。
▲丸み・高さ・抜けが整った、今っぽいショートヘアの正解バランス
ショートヘアは“シルエットの設計”で印象が変わります。丸み・高さ・抜けの３つのバランスを見直すだけで、グッと今っぽく整えていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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