体重を重視 vs 見た目を重視、やせやすいのはどっち？大人世代こそ意識したい“整え方”
体重は減っているのに見た目が変わらない。一方で、体重はほとんど同じなのに、すっきり見える人もいます。その差を生むのが「整える軸をどこにするか」という視点です。
体重を重視するメリット＆デメリット
体重は数値で変化が分かるため、成果を実感しやすく、モチベーションにもつながります。目標設定もしやすく、管理しやすい点は大きなメリットです。
ただし、体重は脂肪だけでなく、水分量や筋肉量の変化に影響されるもの。短期間で数値が動いても、見た目の変化と一致しないことは珍しくありません。数値を優先しすぎると、必要以上に食事を減らしてしまい、結果として体のラインがぼやけて見えることもあります。
見た目を重視すると何が変わる？
見た目の印象は、体重以上に「体の使い方」や「シルエット」によって左右されます。体幹が抜けて骨盤が傾いた状態では、お腹まわりが前に出て、ヒップの位置も低く見えがちです。
一方で、体を軽く支える感覚があると、ウエストは自然に引き締まり、ヒップの位置も高く見えます。無理に力を入れるのではなく、日常の立ち方や体の使い方が整うだけで、同じ体重でも見た目印象は変わるのです。
正解は“見た目を軸に体重を整えること”
結論として、正解は「体重だけを追うこと」ではありません。見た目の変化を軸にし、そのうえで体重を目安として整えていく。この順番が、印象を無理なく変えるための現実的な方法です。体のラインやバランスが整うと、同じ体重でもすっきり見える。その結果として、体重も自然に安定していきます。
体重を落とすことと、見た目を整えることは対立するものではありません。ただ、大人世代にとって重要なのは「どちらを軸にするか」という視点。見た目を起点に考え、体重は補助として使う意識が、自然で洗練された変化につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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