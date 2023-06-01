NY株式4日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均　　　48972.38（-526.89　-1.06%）
ナスダック　　　24946.21（-168.23　-0.67%）
CME日経平均先物　59520（大証終比：+100　+0.17%）

欧州株式4日GMT16:17
英ＦＴ100　　休み
独DAX　 23991.27（-301.11　-1.24%）
仏CAC40　 7976.12（-138.72　-1.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.987（+0.110）
10年債　 　4.459（+0.090）
30年債　 　5.030（+0.072）
期待インフレ率　 　2.523（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.087（+0.050）
英　国　　4.964（-0.048）
カナダ　　3.630（+0.103）
豪　州　　4.980（-0.039）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.57（+3.63　+3.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.50（-115.00　-2.48%）

ビットコイン（ドル）
79777.00（+868.46　+1.10%）
（円建・参考値）
1254万6529円（+136583　+1.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ