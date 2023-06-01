ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５２６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式4日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均 48972.38（-526.89 -1.06%）
ナスダック 24946.21（-168.23 -0.67%）
CME日経平均先物 59520（大証終比：+100 +0.17%）
欧州株式4日GMT16:17
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.987（+0.110）
10年債 4.459（+0.090）
30年債 5.030（+0.072）
期待インフレ率 2.523（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.630（+0.103）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.57（+3.63 +3.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.50（-115.00 -2.48%）
ビットコイン（ドル）
79777.00（+868.46 +1.10%）
（円建・参考値）
1254万6529円（+136583 +1.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48972.38（-526.89 -1.06%）
ナスダック 24946.21（-168.23 -0.67%）
CME日経平均先物 59520（大証終比：+100 +0.17%）
欧州株式4日GMT16:17
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.987（+0.110）
10年債 4.459（+0.090）
30年債 5.030（+0.072）
期待インフレ率 2.523（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.630（+0.103）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.57（+3.63 +3.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.50（-115.00 -2.48%）
ビットコイン（ドル）
79777.00（+868.46 +1.10%）
（円建・参考値）
1254万6529円（+136583 +1.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ