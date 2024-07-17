◇ア・リーグ ブルージェイズ3―4ツインズ（2026年5月3日 ミネアポリス）

勢いが止まらない！！ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、ツインズ戦に「2番・三塁」で出場し、9回にメジャーでは初の3試合連発となる9号2ランを放った。日米通じて初の2番起用に一発回答で応え、5月は3試合で4発の量産。巨人時代の自己最多として残る23年41発を上回る年間42発ペースに乗せた。

敵地ミネアポリスもどよめいた。1―4の9回1死一塁。岡本は集中力を研ぎ澄ました。「負けていたので、何とかいい形でつないでいきたい」。真ん中低めのスイーパーを角度36度で打ち上げ、左中間フェンスの先にあるブルペンまで運んだ。前日に続き右横手投げのトパから打った。

「ちょっと上がりすぎたかなと思ったが、いい角度で入ってくれた」

デビューから出場33試合で9本塁打は、23年シュナイダー、19年ビシェット（メッツ）ら過去4人の8発を上回る球団最多。スプリンガーが左足痛で欠場した影響で日米を通じて初の2番出場でアーチを描き、「打順に関係なく、やれることをやろうと思っている」と息をついた。

最近15日間に限れば、両リーグトップの7発＆17打点でも「毎日いいものを出せるようにやっていく」と泰然自若。ジョン・シュナイダー監督はメジャーでは強打者を置くことが多い2番抜てきについて、「いい状態。打順のどこに置いても、うまくこなしてくれる」と厚い信頼を寄せた。

チームはア・リーグを制してワールドシリーズでドジャースと激戦を演じた昨季から一転、故障者を多く抱える今季は借金2の地区3位で首位ヤンキースからは7ゲーム差。昨季21本塁打の右翼手バージャーが来週にも左足首痛から復帰を予定し、大リーグ公式サイトは「打順は2番から、岡本の後ろとなる5、6番まで幅広く想定される」と伝えた。好調な岡本が巻き返しの鍵を握る存在になりそうだ。

≪日本選手最長は5試合≫日本選手の3試合以上の連続本塁打は、今回の岡本が延べ19度目（4人目）。日本選手最長は大谷と村上が1度ずつ記録した5試合で、大谷は4試合1度も含め最多12度。鈴木は4試合と3試合が1度ずつ、村上は5試合と3試合が1度ずつ。松井秀喜（ヤンキース）は04年と07年に3試合を1度ずつ記録した。岡本は巨人時代に4試合2度を含めて10度記録。岡本は巨人時代に3〜7番の打順を経験。1、2、8、9番での出場はなかった。