◇セ・リーグ 阪神3―7中日（2026年5月4日 バンテリンD）

阪神は4日、中日戦（バンテリンドーム）に3―7で敗れ、同戦の開幕からの連勝が6で止まった。藤川球児監督（45）は、先発・門別啓人投手（21）が3点優勢の初回に早々と逆転を許す背信ぶりに業を煮やし、就任2年目で初めてマウンドで活を入れた。異例の鼓舞も逆転にはつながらず、相手先発のドラフト1位右腕・中西にプロ初勝利を献上。3カード連続で黒星発進となった。

居ても立ってもいられなかった。快投と勝利を託し、敵地のマウンドへと送り出した門別が、メッタ打ちを食らっている。3―0から一つもアウトを奪えず、わずか12球で逆転された若虎が、1死後、ボスラーに右越え二塁打を浴びたところで、藤川監督はおもむろにベンチを出た。一歩一歩、内野陣が集まるマウンドへと歩を進め、輪の中心へ険しい表情で言葉を紡いだ。

時間にして、わずか10秒ほどだった。虎将の熱いメッセージに、門別は何度もうなずいた。試合後、肝心の中身について問われた藤川監督は、質問を左手で制しつつ「またあした、ニューゲームですね」と言い残し、チームバスへ急いだ。代弁したのは、門別本人。1番・カリステに右中間二塁打を許し、続く福永に中前適時打。村松の四球を挟み、4番・細川に右中間席へ逆転3ランを放り込まれた。屈辱の初回の記憶を、懸命にたどった。

「“割り切って、変化球を思い切り、腕を振ってこい”と。その通りで、変化球が全然（腕を）振れていなかったので。振っていくつもりだったが、全然変化球で腕を振れていなかった。そこはまた、一から考え直していかないといけない」

高卒4年目左腕の活躍を誰よりも渇望するからこそ、藤川監督は異例の行動に出た。マウンドへ直接足を運んで鼓舞するのは、就任2年目で初。叱咤（しった）された門別は2〜4回を無失点。「あれ（監督の言葉）がないと抑えられないというのは良くない」と振り返ったが、持ち味は確かに取り戻した。ただ、今季初登板初先発の舞台は、5回5失点で黒星。指揮官も「今後、自分（門別）の中で磨いてくれれば良い」と語るにとどめ、会見は約20秒で幕を下ろした。

2回以降は打線もつながらず、ドラ1右腕・中西にプロ1勝を献上。中日戦の開幕からの連勝も6で止まった。3カード続けて黒星発進となり、4月28日ヤクルト戦から始まったゴールデンウイーク9連戦の勝ち越しも持ち越した。だが、下を向く必要はない。貯金は8に減っても、依然首位はキープ。時に「鬼」と化す将軍に率いられ、猛虎は再進撃に出る。 （八木 勇磨）