全日本大学駅伝の関東地区選考会が４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われた。

１万メートルのレースで各校８人の合計タイムで上位７校に与えられる出場権を争い、東洋大が５位に入って２年ぶり３３度目の本大会出場を決めた。

前年の選考会は通過ラインと１２秒差で次点の８位に終わり、連続出場が１７回でストップ。今年１月の箱根駅伝も１４位に沈み、２０年続いたシード権獲得が途切れたチームにとって、今回の選考会は再起への出発点となる重要な一戦だった。１組目終了時点で１１位と出遅れた中で、２組に登場した大黒柱の松井海斗（３年）が嫌な流れを断ち切った。

箱根１区３位の好走を見せた後にケガや疲労で調子が上がらず、今回は各校の主力が集う後半の３、４組を回避する形となったが、「他の選手が最高のパフォーマンスをできるように、重圧にならないように、アドバンテージを持ってスタートできるようにということを目標にして走った」。

中盤までスローペースの展開が続く中、残り３２００メートルから一段ギアを上げて集団を抜け出し、大東大・近江亮（１年）との一騎打ちに突入。声をかけて引っ張り合うことで後続との差を広げると、９０００メートル手前でさらにペースを上げて近江を振り切り、最後は２位に約１７秒差をつける２９分２３秒６０の組トップを勝ち取り、貫禄の強さを示した。

同走した内堀勇（３年）も８位に食い込み、チームは２組終了時点で３位に浮上。酒井俊幸監督が「３、４組目に勇気を与えてくれた」と評価した２人の力走に応え、その後の選手たちも大崩れせずに通過圏内を守り切り、２年ぶりの伊勢路復帰を果たした。

はたから見ればエースとしての役割を果たした好走にも、松井は「試合の結果を見てもらって『エース』と言われるのはうれしいけど、練習を見れば自分はまだまだ引っ張れていない」と満足することはない。胸を張って「鉄紺のエース」を襲名するため、どんな時でもチームを引っ張れる存在へと成長するつもりだ。