米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、両リーグの月間最優秀新人を発表したが、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は選出されなかった。日本人選手では２４年の今永昇太（カブス）以来９人目の快挙が期待されていたが、惜しくも選出とはならなかった。

ア・リーグでは月間ＭＶＰに打率・３５６、１２本塁打のアストロズのアルバレス外野手が受賞。最優秀新人賞は打率・３２８、２本塁打、１３打点を記録したマクゴニグル内野手（タイガース）が選ばれた。

村上はヤクルトからポスティングシステムで２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で、ホワイトソックスと契約。３月にはワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場して開幕を迎えた。

開幕からいきなり３試合連続本塁打を放つなど鮮烈なデビューを飾ると、４月終了時点で１２本塁打。４月２７日（同２８日）に１２号を放った時点では、本塁打数がメジャー単独トップとなった。５月に入っても勢いは止まらず、１日（同２日）にも１３号を放ち、再びジャッジ（ヤンキース）、アルバレス（アストロズ）を上回って単独トップに立った。

３日（同４日）終了時点での１３発は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、６１・９発ペース。圧巻の勢いで本塁打を積み重ねている。

◆日本人選手の月間最優秀新人受賞者

▽０１年イチロー（マリナーズ） ４度（４、５、８、９月）

▽０２年石井一久（ドジャース） １度（４月）

▽０３年松井秀喜（ヤンキース） １度（６月）

▽０７年岡島秀樹（レッドソックス） １度（４月）

▽１２年ダルビッシュ有（レンジャーズ） １度（４月）

▽１８年大谷翔平（エンゼルス） ２度（３＆４、９月）

▽２２年鈴木誠也（カブス） １度（４月）

▽２４年今永昇太（カブス） １度（３＆４月）