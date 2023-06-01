GW・こどもの日に絶対盛り上がる♪ホットプレートで簡単『ふわとろBIGオムライス』
ホットプレートで一度に作れる、みんなで楽しむBIGオムライス。とろとろの卵は包まずに豪快にのせるのがポイントで、見た目も華やかに仕上がります。
具材を炒めてご飯を広げるだけと手順もシンプル！ 準備から仕上げまでスムーズで、あっという間に完成します。こどもの日のイベントやおうちごはんにもぴったりです。
『ふわとろBIGオムライス』のレシピ
材料（4〜5人分）
鶏もも肉（小）……1枚（約200g）
玉ねぎのみじん切り……1/2個分（約100g）
グリーンピース（冷凍）……50g
冷やご飯……どんぶり3杯分（約600g）
〈卵液〉
卵……6個
牛乳……大さじ3
ピザ用チーズ……40g
塩……適宜
こしょう……適宜
サラダ油
バター
塩
こしょう
トマトケチャップ
中濃ソース
作り方
（1）材料の下準備をする
鶏肉は余分な脂肪を取り除き、1.5cm角に切る。ボールに卵液の材料を混ぜる。
（2）ホットプレートで卵を焼く
ホットプレートにサラダ油大さじ1を中火で熱し、卵液を流し入れる。菜箸で大きく混ぜながら、フライ返しやへらで大きなだ円形にまとめる。半熟状になったらボールにいったん取り出す（形がくずれてもよい）。
（3）野菜と鶏肉を炒める
バター20gを中火で溶かし、玉ねぎを入れて炒める。しんなりとしたら鶏肉を加え、塩、こしょう各少々をふる。肉の色が変わったらグリーンピースを加え、さっと炒め合わせる。ご飯を加えて大まかにほぐして広げ、水大さじ3をふってふたをする。やや火を弱めて3分ほど蒸し、ふたを取ってご飯をよくほぐす。
（4）ソースで仕上げる
トマトケチャップ大さじ3、中濃ソース大さじ1を加え、全体をなじませるようにさっくりと混ぜて火を止める。(2)の卵をのせ、ケチャップ適宜を全体にかける。
卵液にピザ用チーズを加えることで、とろ〜りとした食感がさらにアップ。ふわとろの卵とケチャップライスがよく合い、みんなで取り分けながら楽しめる一品です。ホットプレートで手軽に作れるので、ぜひイベントごはんに取り入れてみてください。
フードスタイリスト、栄養士。食品会社に勤務しながらフードコーディネーター養成学校に通い、同校講師を経て独立。雑誌や広告でスタイリストとして活躍するかたわら、料理家としても活動している。特に、子どもが喜ぶ見栄えのするイベント料理や、愛嬌のある動物やキャラクターを模した料理製作を得意とし、レシピ提案とその世界観を生かすスタイリングの両方を担当することが多い。