GW・こどもの日に絶対盛り上がる♪ホットプレートで簡単『ふわとろBIGオムライス』

ホットプレートで一度に作れる、みんなで楽しむBIGオムライス。とろとろの卵は包まずに豪快にのせるのがポイントで、見た目も華やかに仕上がります。

具材を炒めてご飯を広げるだけと手順もシンプル！ 準備から仕上げまでスムーズで、あっという間に完成します。こどもの日のイベントやおうちごはんにもぴったりです。

『ふわとろBIGオムライス』のレシピ

材料（4〜5人分）

鶏もも肉（小）……1枚（約200g）

玉ねぎのみじん切り……1/2個分（約100g）

グリーンピース（冷凍）……50g

冷やご飯……どんぶり3杯分（約600g）

〈卵液〉

卵……6個

牛乳……大さじ3

ピザ用チーズ……40g

塩……適宜

こしょう……適宜

サラダ油

バター

塩

こしょう

トマトケチャップ

中濃ソース

作り方

（1）材料の下準備をする

鶏肉は余分な脂肪を取り除き、1.5cm角に切る。ボールに卵液の材料を混ぜる。

（2）ホットプレートで卵を焼く

ホットプレートにサラダ油大さじ1を中火で熱し、卵液を流し入れる。菜箸で大きく混ぜながら、フライ返しやへらで大きなだ円形にまとめる。半熟状になったらボールにいったん取り出す（形がくずれてもよい）。

（3）野菜と鶏肉を炒める

バター20gを中火で溶かし、玉ねぎを入れて炒める。しんなりとしたら鶏肉を加え、塩、こしょう各少々をふる。肉の色が変わったらグリーンピースを加え、さっと炒め合わせる。ご飯を加えて大まかにほぐして広げ、水大さじ3をふってふたをする。やや火を弱めて3分ほど蒸し、ふたを取ってご飯をよくほぐす。

（4）ソースで仕上げる

トマトケチャップ大さじ3、中濃ソース大さじ1を加え、全体をなじませるようにさっくりと混ぜて火を止める。(2)の卵をのせ、ケチャップ適宜を全体にかける。

卵液にピザ用チーズを加えることで、とろ〜りとした食感がさらにアップ。ふわとろの卵とケチャップライスがよく合い、みんなで取り分けながら楽しめる一品です。ホットプレートで手軽に作れるので、ぜひイベントごはんに取り入れてみてください。