Amazonにて、ダイソンのハンディクリーナーが特別価格で販売されている。期間は5月18日23時59分まで。

今回のセールではダイソンのコードレスハンディクリーナー「Dyson V12s Detect Slim Submarine」、「Dyson V12 Detect Slim Absolute」、「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」、「Dyson PencilVac Fluffycones」の4商品がラインナップ。

「Dyson V12s」シリーズはFluffy Opticクリーナーヘッドで、正確に照射角度を調整した光がフローリングの見えないホコリを可視化。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、ゴミの量やサイズを検知して、最適な吸引力に自動で調整してくれる。ヘッドを付け替えることで、様々な清掃が可能となっている。

「Dyson PencilVac Fluffycones」はダイソン掃除機史上最小で最速⁸のHyperdymium 140k モーターを搭載したスティック型モデル。入り組んだ家具の周りや、今まで届かなかった狭い隙間までスムーズに掃除することができる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。