米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、３、４月度の月間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグ投手部門で大谷翔平投手（３１）が選出された。大谷は打者としてこれまで６度の月間ＭＶＰを受賞してきたが、投手では自身初の受賞となった。日本人投手では昨年３、４月度のドジャース・山本由伸に続いて６人目（９度目）の受賞となった。

打者としては４月終了時点で２９試合に出場。１１０打数３０安打の打率２割７分３厘で、６本塁打、１３打点、４盗塁とややおとなしめなスタートとなった。一方で「投手・大谷」は好発進。ここまで５登板で２勝１敗、防御率０・６０という圧巻の成績を残した。開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手となった。２度目の登板からは４登板連続で１００マイル（約１６１キロ）もマークし、上々の成績を残した。４月狩猟時点で規定投球回（試合数×１のイニング）に１イニング足りなかったが、月間ＭＶＰの栄誉をつかんだ。

日本人史上初となるサイ・ヤング賞へも弾みのつく月間ＭＶＰとなった。リーグ最高の投手に贈られるサイ・ヤング賞はこれまで日本人投手の受賞はなし。昨季サイ・ヤング賞のスキーンズ（パイレーツ）、怪物のミジオロウスキー（ブルワーズ）、３７歳ベテランのセール（ブレーブス）、同僚の山本由伸（ドジャース）らライバルは多いが、現時点ではトップを走っていることになる。

２３年９月に、１８年１０月以来５年ぶり２度目となる右肘手術を受けた大谷。２４年は打者に専念して登板はなく、２５年も６月からの登板だったため、今季は２３年以来３年ぶりに開幕から先発ローテに入って二刀流で挑むシーズンになっている。

◆これまでの日本人投手の月間ＭＶＰ

▽野茂英雄（ドジャース）２度 １９９５年６月、９６年９月

▽伊良部秀輝（ヤンキース）２度 ９８年５月、９９年７月

▽田中将大（ヤンキース）１度 ２０１４年５月

▽ダルビッシュ有（カブス、パドレス）２度 ２０年７＆８月、２２年９月

▽山本由伸（ドジャース）１度 ２５年３＆４月