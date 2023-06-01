「無期限の離脱」日本代表に激震…ドイツで躍動する24歳MFが危険なタックルで鎖骨を骨折 独メディア「W杯出場を逃す可能性」
ブンデスリーガのフライブルクは５月４日、前日のヴォルフスブルク戦で右肩を負傷した鈴木唯人が、鎖骨の骨折で手術を受けたと発表した。
「MFのユイト・スズキは日曜日の夜に鎖骨を骨折し、当面の間、所属クラブの試合に出場できない。スズキは昨日のヴォルフスブルクとのホームゲームで、試合終了10分前に中盤で激しい衝突を受け、交代を余儀なくされた。検査の結果、右鎖骨骨折と診断された。24歳のスズキはすでに手術を受け、無期限の離脱となる」
日本代表MFは、ヴォルフスブルクのクロアチア代表MFロブロ・マイェルに身体ごと衝突される危険なタックルを受け、81分に交代を強いられていた。
ドイツの著名なサッカーサイト『transfermarkt』は「フライブルクはシーズン終盤に負傷した鈴木を欠くことになる。ワールドカップ出場を逃す可能性もある」と報じた。
「スズキはすでに手術を受けており、日本代表としてワールドカップに出場できるかどうかは不透明だ」
足の怪我ではないとはいえ、現状で全治期間が明らかになっていない状況では５月15日に発表されるW杯のメンバー入りは厳しいか。ドイツで躍動を続け、大怪我で離脱中の南野拓実（モナコ）の穴を埋める存在として期待されていただけに、欠場となれば、日本代表にとって小さくない打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判が殺到…鈴木唯人を骨折させた危険なタックル
「MFのユイト・スズキは日曜日の夜に鎖骨を骨折し、当面の間、所属クラブの試合に出場できない。スズキは昨日のヴォルフスブルクとのホームゲームで、試合終了10分前に中盤で激しい衝突を受け、交代を余儀なくされた。検査の結果、右鎖骨骨折と診断された。24歳のスズキはすでに手術を受け、無期限の離脱となる」
ドイツの著名なサッカーサイト『transfermarkt』は「フライブルクはシーズン終盤に負傷した鈴木を欠くことになる。ワールドカップ出場を逃す可能性もある」と報じた。
「スズキはすでに手術を受けており、日本代表としてワールドカップに出場できるかどうかは不透明だ」
足の怪我ではないとはいえ、現状で全治期間が明らかになっていない状況では５月15日に発表されるW杯のメンバー入りは厳しいか。ドイツで躍動を続け、大怪我で離脱中の南野拓実（モナコ）の穴を埋める存在として期待されていただけに、欠場となれば、日本代表にとって小さくない打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判が殺到…鈴木唯人を骨折させた危険なタックル