セクシーすぎるピラティストレーナーがくっきー！を大胆誘惑。くっきー！が危うくキスしそうになった。

【映像】セクシーすぎるピラティストレーナーの美ボディあらわなビキニ姿

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、 “二代目のベッキー”を発掘すると豪語した。

オーディション参加者の一人・大塚遥（27）のキャッチコピーは「セクシーすぎる現役ピラティストレーナー」。大塚は豊満なバストがあらわなビキニ写真を公開し、お色気たっぷりに登場した。

大塚は「ベッキーさんには色気と愛嬌は負けない」と宣戦布告。くっきー！から「色気はどうやって出すの」聞かれると、大塚は「試しにくっきー！さんのこと誘惑してもいいですか？」と不敵な笑みで持ちかけた。

大塚はくっきー！の肩に色っぽく手を掛け、「今日はクッキーモンスターになって、遥のこと壊して」と誘惑。くっきー！はキスするようなそぶりを見せ、ベッキーは「本当にするよこの人、気をつけて」と冷静にストップをかけた。くっきー！は「びっくりしました」と衝撃を受けたことを明かした。