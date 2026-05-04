福井市内で、高級ブランド品を狙った窃盗事件が相次いでいます。先月30日と1日に、それぞれ別の店が被害を受け、被害総額は合わせておよそ1億2000万円にのぼっています。

■「まさか壁を破って」 4人組がバールのようなものを手に…

1日午前4時すぎ、閉店している店内に鳴り響く音。突然、壁にかけられていた額縁が動き出します。すると、防犯カメラに映ったのは、バールのようなものを手に持った4人組。店にならんでいた高級ブランドの衣類や、アクセサリーなどを持ち去りました。

ショーケースのガラスが割られ、散乱し、中には35万円の商品が荒らされた形跡がありました。

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被害にあったのは福井市内の高級ブランド店で、盗まれた商品は180点ほど。被害額は、およそ6000万円だということです。

M's shop・宮田佳佑代表

「セキュリティーもしっかりしていたと思っていたが、まさか壁を破って入ってくるというのは頭になかった」

――犯人に思うことは？

M's shop・宮田佳佑代表

「ただただ、捕まってほしいだけですね」

■前日にも“同様の事件” 犯行時間は2分半ほど

この前日、福井市内では“同様の事件”が起きていました。

先ほどとは別の店の防犯カメラ映像には、店の正面の駐車場に堂々と車を止め、複数の人物が建物の中に入ると、大きな袋に商品を次々と放り込む様子が映っていました。そして、商品が入った袋を車に詰め込む様子も映っていました。犯行時間は2分半ほどでした。

クロムハーツの衣類やアクセサリーなど100点が盗難にあい、被害額はおよそ6000万円ということです。

福井市内で2日間で起きた“連続窃盗事件”。いずれも窓やドアを壊して店舗の裏側から侵入したとみられ、被害総額は2店舗あわせて1億2000万円にのぼるということです。

警察は、2つの事件の関連も含め捜査を進めています。