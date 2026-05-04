◆パ・リーグ 西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）

再調整を経て中１６日の１軍登板の徐若熙は４回を１４安打１四球の７失点。試合後、小久保裕紀監督は再び２軍降格を明かした。「自信もなくしているでしょうし、１回ファームで作り直す時間をつくろうかということで」と、２回裏を終えたベンチで涙を流した右腕のメンタル面を心配。ストレートのＭＡＸは来日最速の１５７キロを計測したが、甘く入った変化球を簡単に捉えられた。「球速は出ていた？ なのに、ということは。１回やり直した方がいいと。原因をコーチと追究して。連打を食らうと止まらないところがあるので、スケールアップして戻ってきてほしい」と、連打癖の解消を求めた。

登板後の徐若熙は「どこか問題はあるはずなんですけど、今はその問題をしっかり見つけながら調整したいです。（打たれた原因は）自分では変化球の精度とかコントロールかなと思ったんですけど。１軍は厳しい世界だから。できることをしっかりできなかったのが一番悔しかったです」と落ち着いた様子で話した。