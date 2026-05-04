トッテナム、8月以来の2連勝で降格圏脱出!! 気を引き締め直すデ・ゼルビ監督「シーズンはまだ終わっていない」
不振に陥っていたトッテナムが降格圏を脱出した。チームを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は「シーズンはまだ終わっていない」と気を引き締め直している。『スカイスポーツ』が伝えた。
今季、開幕当初はトーマス・フランク監督がトッテナムの指揮を執っていたが、成績不振で26年2月に解任。代わってイゴール・トゥドール監督がチームを率いたものの状況は好転せず。26年のプレミアリーグ13試合で5分け8敗の未勝利のまま、デ・ゼルビ監督がバトンを受け取った。
初陣となったサンダーランド戦では0-1の完封負けを喫し、降格圏に転落した。ブライトン戦では後半ATの同点被弾で2-2のドローに持ち込まれたものの、続くウォルバーハンプトン戦で1-0の完封勝利を収めて16年リーグ戦初勝利。そして、3日のアストン・ビラ戦では2-1の勝利を収め、8月以来となるプレミア2連勝を飾り、残留圏の17位に順位を上げた。
アストン・ビラ戦後、デ・ゼルビ監督は「アストン・ビラは非常に優れたチームで素晴らしい監督もいるが、我々はボールを持っているときも持っていないときも、非常に良いプレーをした。選手たちのパフォーマンスには満足している。今季、彼らがどれほど苦労してきたかを知っているからこそ、誇りに思う。唯一残念だったのは失点したことだ」と語っている。
残留圏に浮上したが、「シーズンはまだ終わっていない。あと3試合、非常に厳しい試合が残っている」と語ると、「ウォルバーハンプトン戦以前の状況を忘れてはならない。それ以前は非常に悲惨な状況だったんだ」と続けている。
なお、トッテナムはプレミアリーグの残り3試合でリーズ、チェルシー、エバートンと対戦する。
今季、開幕当初はトーマス・フランク監督がトッテナムの指揮を執っていたが、成績不振で26年2月に解任。代わってイゴール・トゥドール監督がチームを率いたものの状況は好転せず。26年のプレミアリーグ13試合で5分け8敗の未勝利のまま、デ・ゼルビ監督がバトンを受け取った。
アストン・ビラ戦後、デ・ゼルビ監督は「アストン・ビラは非常に優れたチームで素晴らしい監督もいるが、我々はボールを持っているときも持っていないときも、非常に良いプレーをした。選手たちのパフォーマンスには満足している。今季、彼らがどれほど苦労してきたかを知っているからこそ、誇りに思う。唯一残念だったのは失点したことだ」と語っている。
残留圏に浮上したが、「シーズンはまだ終わっていない。あと3試合、非常に厳しい試合が残っている」と語ると、「ウォルバーハンプトン戦以前の状況を忘れてはならない。それ以前は非常に悲惨な状況だったんだ」と続けている。
なお、トッテナムはプレミアリーグの残り3試合でリーズ、チェルシー、エバートンと対戦する。