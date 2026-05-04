トッテナム、8月以来の2連勝で降格圏脱出!! 気を引き締め直すデ・ゼルビ監督「シーズンはまだ終わっていない」

トッテナム、8月以来の2連勝で降格圏脱出!! 気を引き締め直すデ・ゼルビ監督「シーズンはまだ終わっていない」